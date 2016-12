Hüseyin Özgürgün Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı:

“YOL YAPIMI DA DAHİL YENİ PROJELER 2017’DE”

“EK MESAİYİ SIFIRLAYAMAYIZ AMA ÇOK AZA İNDİREBİLİRİZ”

“GÜZELYURT’UN VERİLECEĞİ BİR ANLAŞMAYA DESTEK VERMEYİZ”

“BU ADA’DA RAHAT VE HUZUR VARSA, O İŞTE TSK’NIN CAYDIRICI GÜCÜ SAYESİNDEDİR. BUNU EIDE BİLMEYEBİLİR, BİRİLERİNİN ANLATMASI LAZIM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin nisan ayında göreve geldiğinde bütçenin yarısının kullanıldığını ve hükümetin kendi bütçesini yeni yılda kullanmaya başlayacağını belirterek, yol yapımı da dahil yeni projelerin 2017’de başlayacağını söyledi.

Koalisyon hükümetinin uyum içinde olduğunu ve iyi gittiğini aktaran Başbakan Özgürgün, bağımsız milletvekillerinin desteğinden memnun olduğunu kaydetti.

Güzelyurt konusunda tavırlarının net olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, Güzelyurt’un verileceği bir anlamaya destek vermeyeceklerinin altını çizdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2008’de Güzelyurt’un verilmeyeceğini söylediğini anımsatan Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kanal T televizyonunda “Açık Oturum” programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“TRAFİK KAZASI SİYASİ İSTİSMAR YAPILDI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, saat konusundaki uygulamanın ve yaşanan acı trafik kazasının siyasi istismar konusu haline getirildiğini ve öğrencilerin de istismar edildiğini belirterek, olayların gerilmemesi için süreçte fazla konuşmamayı tercih ettiğini, hükümetin bazı sıkıntılarla ilgili tedbirleri de süratle aldığını anlattı.

Kamuda ek mesai uygulamasının kaçınılmaz olduğu yerler bulunduğunu; polis, hastane, elzem ve kritik yerlerde mesainin kesilemeyeceğini ifade eden Başbakan Özgürgün, ek mesaideki büyük yükün sağlık ve güvenlikte olduğunu, çalışmaları son aşamaya gelen sağlık reformu yapıldığında, bu alandaki ek mesai giderlerinin en aza ineceğini kaydetti. Başbakan Özgürgün, “Ek mesaiyi sıfırlayamayız ama çok aza indirebiliriz” dedi.

Ülkede son 6 yılda 6 hükümet değiştiğini, bu yapıda hizmet verilemeyeceğini, siyasi istikrarın önemli olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, koalisyon ortağı ile iyi bir uyum içinde olduklarını ve hükümetin iyi gittiğini, bağımsız milletvekillerinin desteğinden memnun olduğunu, bağımsız milletvekillerinin hükümete ciddi destek verdiğini anlattı.

Hükümetin 8 ayda çok az istihdam yaptığını; doktor, hemşire, Dışişleri’ne diplomat ve polis istihdamı yapıldığını kaydeden Başbakan Özgürgün, hükümetin nisan ayında göreve geldiğini ve bütçenin yarıdan fazlasının kullanılmış durumda olduğunu, yol yapımı da dahil yeni projelerinin 2017’de uygulamaya gireceğini, hükümetin yeni yılda kendi hazırladığı bütçesini kullanacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, Lefke’nin ilçe olma kararıyla ilgili, “Lefke zaten ilçeydi, elinden alınmış bir hakkı veriyoruz” dedi.

“NET KONUŞTUĞUMUZ ZAMAN RUMLARIN ALMAK İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALDIĞINI GÖRECEKSİNİZ”

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan Özgürgün, Rumların masada istediği her şeyi aldığını belirterek, “Maalesef masada istedikleri her şeyi, gerek Yönetim ve Güç Paylaşımı’nda, gerekse ekonomide aldılar. Ekonomideki açılımları bir konuşsak, 10 yıl içerisinde Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi de kalmaz, Kıbrıs Türkü de kalmaz. Bunların henüz sonuçlandığını düşünmüyorum. Her şeyde anlaşılmadan hiçbir şeyde anlaşılmış sayılmayacağı için bunlar daha sonuçlanmış değil” ifadesini kullandı.

Kafa karışıklığına yol açmadan net konuşmak gerektiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, “Net konuştuğumuz zaman Rumların almak istediği her şeyi aldığını göreceksiniz, şimdi alamadığı nedir; Türk askerin Ada’dan çıkışı. ‘İşgale son verme’ dedikleri odur. Yani beşli konferansta Türkiye’yi sıkıştırıp, ‘her şey tamamdır, sen de garantilerde bir adım at’ denileceğini biliyorum” diye konuştu. Başbakan Özgürgün, Türkiye’nin böyle bir tuzağa düşmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili Cenevre’de yapılacak 5’li toplantıya katılacak olmasının Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ne kadar önem verdiğini gösterdiğini belirten Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cenevre toplantısına katılımının çok önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Meclis’te temsil edilen siyasi partileri Cenevre’ye davet konusunun ve katılım şeklinin, Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini kaydetti.

“GÜZELYURT KONUSUNDA TAVRIMIZ NET”

Güzelyurt konusunda tavırlarının net olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “Güzelyurt asla verilemez. Biz, öyle bir anlaşmaya ne imza atarız ne öyle bir anlaşmada varız, ne de destek veririz, karşısında dururuz” dedi.

Türkiye’nin, Güzelyurt’un verileceği bir çözüme olumlu tavır sergileyeceğini asla düşünmediğini belirten Başbakan Özgürgün, “Bunu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2008’de buraya geldiğinde söylemişti. O günden beri de tutumunda hiçbir değişiklik yoktur” diye konuştu.

“BİRİLERİ EIDE’YE ANLATMALI…”

Başbakan Özgürgün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, “Kıbrıslı Türkler güvenliklerinden endişe duyarlarsa Türk askeri güvenliği sağlamayacak, güvenliği polis gücü sağlayacaktır” yönündeki açıklamasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, bunun saçma sapan bir açıklama olduğunu ifade ederek, Eide’nin Norveç’li bir diplomat olduğunu, Norveç’in böyle sıkıntıların olmadığını belirerek, şunları söyledi:

“Bunlar belki oralarda bilinmeyebilir ama Eide bilmelidir ki, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) caydırıcı güç olarak sağlayabileceği barış 1974’den beri sağlandıysa ve bu Ada’da rahat ve huzur varsa, o işte TSK’nın caydırıcı gücü sayesindedir. Bunu Eide bilmeyebilir, birilerinin anlatması lazım. Ben anlatmaya çalıştım ama başkaları da anlatsın”.