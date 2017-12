HÜSEYİN MACİT YUSUF’TAN VOLKAN'LA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hüseyin Macit Yusuf, Volkan gazetesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Yusuf yazılı açıklamasında, Volkan Basın Yayın LTD’in, yüzde 25’er hisseye sahip 4 hissedarı ve 3 kişilik direktörler kurulu bulunduğunu, kimsenin şahsi şirketi olmadığını, “esasen tek kişilik LTD şirket de olamayacağını” bu şirketin faaliyetlerinin de 9 yıl önce durdurulduğunu belirtti. Açıklamasında, Aydın Akkurt’a yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Yusuf, şöyle dedi: “Volkan Basın Yayın LTD, 2001 yılında her biri %25 hisseye sahip olan Hüseyin Macit Yusuf, Hulusi Özyay, Ahmet Sağıroğluları ve Aydın Akkurt tarafından LTD şirket olarak kurulmuştur. Direktörler Kurulu Hulusi Özyay, Ahmet Sağıroğluları ve Aydın Akkurt’tan oluşturulmuştur. Volkan Basın Yayın LTD, 2008 yılına kadar Volkan gazetesini yayınlamıştır. Volkan Basın Yayın LTD. hissedar ve direktörlerinin yaptıkları genel kurul toplantısında aldıkları karar sonucu 30 Ocak 2008 tarihinde faaliyetlerini durdurma, sahip olduğu mefruşatları yeni kurulan 9 Eylül Basın-Yayın LTD’e bedel karşılığı satma ve VOLKAN gazetesini yayınlama hakkını bu şirkete devretme kararı almıştır. Bu konuda hissedarlar genel kurulunda alınmış olan kararlar Volkan Basın Yayın LTD. karar defterinde vardır ve altında, diğer hissedarlarla birlikte Aydın Akkurt’un kendi imzası da bulunmaktadır. Dolayısı ile Volkan Basın-Yayın LTD, 2008 yılından beri faaliyetine son vermiş olan bir şirkettir.Şirket hissedarlarının genel kurul toplantısında aldıkları faaliyetlerine son verme kararı 4 Nisan 2008’de Vergi Dairesi’ne, 29 Şubat 2008’de Sosyal Sigortalar Kurumu’na, 13 Şubat 2008’de İhtiyat Sandığı’na ve Çalışma Dairesi’ne yazılı olarak bildirilmiştir. Şirket o tarihten bu yana Şirketler Mukayitliğinde her yıl yapılması gereken herhangi bir kayıt yenileme veya hissedarlar-direktörler kurulu değişikliği yapıldığı yönünde bir işlem yapmamıştır.Şirketler Mukayitliğinde, şirket dosyasında dün yeniden yaptığımız incelemede, şirket hissedarlarının Hüseyin Macit Yusuf, Hulusi Özyay, Ahmet Sağıroğluları ve Aydın Akkurt olduğu, direktörler kurulunun ise Hulusi Özyay, Ahmet Sağıroğluları ve Aydın Akkurt’tan oluştuğu yeniden tespit edilmiştir.

İlaveten şirketin yeniden faaliyete geçmesi, gazete yayınlaması, dağıtması, satması, fatura makbuz basması, para tahsil etmesi yönünde herhangi bir genel kurul veya direktörler kurulu kararı bulunmadığı, şirketin yeniden faaliyete geçtiğine dair hissedarlar veya direktörler kurulu tarafından alınmış bir kararın bulunmaması nedeniyle Vergi Dairesi, Çalışma Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Dairesine herhangi bir yazı yazılmadığı, bildirimde bulunulmadığı belirlenmiştir.”

“Hissedarlar genel kurulu veya direktörler kurulu tarafından bu yönde bir toplantı yapılmadığı ve karar alınmadığı halde Aydın Akkurt’un tek başına aldığı bir kararla şirketi faaliyete geçirmesi ve bu konuda ilgili dairelere bildirimde bulunmuş olması halinde, bunun suç teşkil ettiğinin açık olduğunu” belirten Yusuf, yapılanların suç olduğunu savundu. Yusuf, Akkurt’ın çıkardığı gazeteyle ilgili faaliyetleri sıralayarak, “Bütün bu işlemler tümüyle hukuk dışıdır, şirketler yasasına aykırıdır, hırsızlıktır, gasptır” dedi.



Yusuf şöyle devam etti: “Bu gerçekler ışığında avukatımız, diğer hissedarların ve direktörlerin bilgisi, onayı ve genel kurul kararı olmadan yapılan bu gayrı yasal faaliyetin durdurulması için, gerekli belgeleri de sunarak hafta içinde mahkemeden ara emri talebinde bulunacaktır. Aynı anda da, suç teşkil eden bu gayrımeşru gasp faaliyeti nedeniyle yükümlülük altına sokulan diğer hissedarlar olarak Lefkoşa Polis müdürlüğüne şikayet ve suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Yusuf, Akkurt’un açıklamalarını eleştirerek şunları kaydetti: “9 Eylül Basın Yayın LTD Volkan gazetesini yıllarca yayınlamıştır. Daha sonra, 9 Eylül Basın Yayın LTD hissedarlar Genel Kurulu’nun kararı ile bu hak Direniş Basın Yayın LTD’e devredilmiştir…Direniş Basın Yayın LTD de VOLKAN gazetesini yıllarca yayınlamıştır… Daha sonra Direniş Basın Yayın LTD hissedarları, bu şirketi bütün yayın hakları ile birlikte Hüseyin Macit Yusuf’a satma kararı almıştır. Bu karar çerçevesinde Aydın Akkurt da diğer ortağı ile birlikte %50 hissesini Hüseyin Macit Yusuf’a satmış ve Hüseyin Macit Yusuf’un yanında 1.5 yıl boyunca maaşlı eleman olarak çalışarak Volkan gazetesinin yayınlanmasında katkıda bulunmuştur.Bu dönemde gazetenin künyesinde gazetenin sahibi olarak Direniş Basın Yayın LTD ve Hüseyin Macit Yusuf ismi yer almıştır.”

Hüseyin Macit Yusuf, gazete Direniş Basın Yayın Ltd. Tarafından yayımlanırken, “Aydın Akkurt’un davranışları nedeniyle” VOLKAN gazetesini yayınlamaya ara verdiğini ancak daha sonra ise yayınlarına bıraktıkları yerden ve sayıdan devam etmeye başladıklarını anlattı.



Yusuf, “Aydın Akkurt ise Hüseyin Macit Yusuf tarafından görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tüm hakları ile birlikte satmış olduğu ve parasını kuruşuna kadar almış olduğu gazetenin ismini gasp ederek 8 Mayıs 2017 tarihinde VOLKAN adlı gazete yayınlamaya başlamış ve bu faaliyeti 15 Aralık 2017 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süre içinde gazete künyesinde sahip olarak kendini göstermiştir” diyerek, Direniş Basın Yayın LTD’in VOLKAN gazetesini bıraktığı yerden yeniden yayınlanacağı açıklandığı zaman Akkurt’un künyeyi değiştirdiğini ifade ederek Akkurtla ilgili suçlama ve iddialarda bulundu.

Akkurt’un faaliyetleriyle ilgili olarak, hafta içinde belgelerle mahkemeden ara emri talebinde bulunulup, polise şikayet yapılacağını belirten Yusuf, Akkurt ile iş yapanlara yönelik de “Yaptıkları bu işlemlerin Volkan Basın Yayın LTD’i, hissedarlarını ve direktörler kurulunu hiçbir şekilde bağlamadığını, bağlamayacağını belirtmek isterim” ifadesini kullandı.