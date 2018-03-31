Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
Yine Kaza, Yine Ölüm
Son Dakika
YİNE KAZA, YİNE ÖLÜM
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Bir Fetö Operasyonu Daha
Bir Fetö Operasyonu Daha
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve...
banner256
Flaş Haber
Yine Kaza, Yine Ölüm
Kapat

Hüseyin Çavuş Kelle büyük farkla yeniden başkan

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti.

Hüseyin Çavuş Kelle büyük farkla yeniden başkan

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti.

31 Mart 2018 Cumartesi 23:36
Hüseyin Çavuş Kelle büyük farkla yeniden başkan
banner238

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti. 


Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nde yaklaşık 949  kişi oy kullandı. 954 oydan 17 oy geçersiz olurken, 787 oy alarak İbrahim Alkan'a büyük fark atan Kelle seçimi kazandı. İbrahim Alkan 150 oy, Hüseyin Çavuş Kelle 787 oy aldı.

Çiftçiler Birliği başkanlık adayı için mevcut başkan Hüseyin Çavuş Kelle ve Genel Sekreter İbrahim Alkan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan Hüseyin Çavuş Kelle oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Kaza, Yine Ölüm
Yine Kaza, Yine Ölüm
SAMSUNG KULLANANLAR DİKKAT...
SAMSUNG KULLANANLAR DİKKAT...
Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"
Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"
Son dakika...Ünlü İsimden Kötü Haber
Son dakika...Ünlü İsimden Kötü Haber
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
"SİGARA KULLANANLARDA BAŞ, BOYUN KANSERİ GELİŞME RİSKİ 10 KAT FAZLA"
"SİGARA KULLANANLARDA BAŞ, BOYUN KANSERİ GELİŞME RİSKİ 10 KAT FAZLA"
Mahkemeden kahveye ‘kanser uyarısı’ kararı
Mahkemeden kahveye ‘kanser uyarısı’ kararı
Arka Sokaklar’da Tekin, kendisinden 15 yaş büyük sevgili yaptı
Arka Sokaklar’da Tekin, kendisinden 15 yaş büyük sevgili yaptı
Instagram’dan yeni haber!
Instagram’dan yeni haber!
 Lefkoşa’da beşinci kez Avrupa  Rallisi heyecanı yaşanacak.
 Lefkoşa’da beşinci kez Avrupa  Rallisi heyecanı yaşanacak.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim