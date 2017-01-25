Hüryaşar’a Başarılı Bir Operasyon Daha



Girne Dağyolu’nda 29 Kasım'da meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralandıktan sonra günlerce Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Doğukan Hüryaşar, 29 Aralık’ta taburcu edilmesinin ardından bu kez İstanbul’da bir operasyon daha geçirdi.Boğazındaki darlık nedeniyle Türkiye’de Acıbadem Hastanesi’nde Kıbrıslı Türk Profesör Ferhat Erişir ile Prof Nihat Şekercioğlu tarafından başarılı bir operasyona alınan Doğukan Hüryaşar, dört saatlik bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı.Yıllardır KKTC’den Türkiye’ye giden hastaları başarıyla tedavi eden Profesör Ferhat Erişir, söz konusu operasyondaki başarısıyla da büyük takdir topladı.