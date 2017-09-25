Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:37

Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktılar!

Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktılar!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan bulunanların burnu bile kanamadan kurtulması yüreklere su serpti...

Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde dün sabah aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında MZ 266 plakalı araba hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ise büyük şans eseri olayı burnu bile kanamadan atlattı.

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 01.30 sıralarında Haspolat istikametinden Lefkoşa’ya doğru MZ 266 plakalı aracıyla seyreden Ayobami Ajayi (E-29) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araç savrularak yolun sağ kısmında bulunan diğer bariyerlere de çarptıktan sonra yol içinde bir müddet sürüklendikten sonra durdu.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, araç hurdaya döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Hurdaya Dönen Araçtan Sağ çıktılar!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku