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Zincirleme Kaza

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10 Ocak 2017 Salı 09:27

Hurdaya Döndü

Hurdaya Döndü
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Hurdaya Döndü
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda çarpışan iki araçtan birisi beton duvara çakıldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında büyük bir şans eseri can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmazken, kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza, Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru seyreden Batuğhan Erişmiş isimli sürücünün kullandığı GB 892 plakalı aracı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında park halinde bulunan Turan Tornacı’ya ait LC 436 plakalı araca çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Tornacı’nın aracı yan tarafında bulunan iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı


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