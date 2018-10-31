Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İşçi), hayat pahalılığı ödeneğinin üç ay süreyle durdurulması yönündeki yasa gücünde kararnamenin geri alınmaması halinde hukuk mücadelesi başlatıp, eyleme başvuracağı uyarısında bulundu.



Çaluda, çalışma hayatında örgütlü bulunan tüm sendika ve sivil toplum örgütlerini de bu saflarda mücadeleye davet etti.



Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi üzerine yapılan zamların bazı kesimleri büyük bir sıkıntı içine soktuğunu kaydetti. Çaluda, devletin sabit ve dar gelirlileri desteklemesi gerekirken, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sonucu oluşan krizin faturasını dar gelirlilere ödetmeye yöneldiğini ileri sürdü.



Çaluda, hayat pahalılığı yasal düzenlemesinin, kamu çalışanlarının enflasyon, devalüasyon ve ekonomik krizlere karşı maaş ve ücretleri dengeli tutmak ve alım güçlerini korumak amacıyla yapıldığına işaret etti.



(ID/FEZ)





