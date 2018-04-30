Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı... “bakanın Ricası Çalışma Hayatı Adına Utanç Verici”

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işverenlere 1 Mayıs’ı çalışanlara tatil vermeleri için ricada bulunmasını “utanç verici” olarak tanımladı.

HÜR-İŞ’ten 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Devletin saygınlığında ve devlet geleneğinde yasal mevzuatlar dururken rica nereden çıktı, anlamış değiliz” denildi.Açıklamada “Ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs’ı emekçiler yine çalışarak ve ezilerek geçireceklerdir” ifadesine yer verildi.(DOĞ/GÜL)