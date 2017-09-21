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21 Eylül 2017 Perşembe 14:54

Hür – İş, Mesai Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesini İstedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve 30 Ekim’de başlayacak kış mesaisinin ikinci ayağında öğle arasının kaldırılmasını, mesainin 16.45 yerine şu an olduğu gibi&nbsp; 16.15’de sona ermesini istedi.

Hür – İş, Mesai Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesini İstedi
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Lefkoşa, 21 Eylül 17 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yazı göndererek bu kon uda talepte bulunduğunu kaydetti.

Çaluda, 30 Ekim’de başlayacak kış mesaisinin ikinci ayağında öğle arasının kaldırılmasını ve mesainin 16.45 yerine şu an olduğu gibi  16.15’de sona ermesini istedi.

Saat düzenlemesiyle kaos oluştuğunu kaydeden Çaluda, talebini şu ifadelerle özetledi:

“Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 8.30’da başlayıp 12.30’a kadar devam eden ve yarım saat öğle arasının ardından 13.00’da başlayıp 16.45’te sona erecek mesai saatlerinin değiştirilerek yarım saatlik öğle arasının kaldırılmasını ve mesainin 08.30’da başlayıp 16.15’te sona ermesini; perşembe günleri ise 08.30 – 12.30 /13.00 – 18.00 olarak belirlenen mesai saatinin aynı şekilde uygulanmasını talep ettik.”

(GUR) FOTOĞRAFLI

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