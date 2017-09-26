Hür-iş, Kaymak’ı Eleştirdi

Lefkoşa, 26 Ağustos 17 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), üçüncü ülkelerden gelenlere verilen maaşlarla ilgili yorumundan dolayı Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ı eleştirdi.
Yazılı açıklamasında, Kaymak’ın “üçüncü ülkelerden gelenlere verilen 500-600 Dolar maaşın pahalılık yarattığına” dair ifadesini “sermayenin emeğe bakışının göstergesi” olarak niteleyen Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “asgari ücretle çalışanların devletin korumasından yoksun olduğunu” ekledi.
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