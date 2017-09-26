Hür-iş, Kaymak’ı Eleştirdi

Lefkoşa, 26 Ağustos 17 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), üçüncü ülkelerden gelenlere verilen maaşlarla ilgili yorumundan dolayı Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ı eleştirdi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), üçüncü ülkelerden gelenlere verilen maaşlarla ilgili yorumundan dolayı Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ı eleştirdi.