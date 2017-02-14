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14 Şubat 2017 Salı 08:39

Hür-iş Hükümetin Mesai Saatlerinde Geri Adım Atmaması Halinde Yasal Mücadeleyi Hayata Geçireceğini Bildirdi

Hür-İş İcra Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü açıklanan kararı çerçevesinde mesai sisteminin yeniden düzenlenmesinin hangi amaçla yapıldığının anlaşılmadığını savunarak, hükümetin açıkladığı yeni çalışma saatlerini geri çekip tek mesaiye dönülmemesi halinde yasal her türlü mücadeleyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Hür-iş Hükümetin Mesai Saatlerinde Geri Adım Atmaması Halinde Yasal Mücadeleyi Hayata Geçireceğini Bildirdi
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“VERİMSİZLİK ÇALIŞMA SAATLERİNDEN DEĞİL İDARİ YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Lefkoşa, 14 Şubat 17 : Hür-İş İcra Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü açıklanan kararı çerçevesinde mesai sisteminin yeniden düzenlenmesinin hangi amaçla yapıldığının anlaşılmadığını savunarak, hükümetin açıkladığı yeni çalışma saatlerini geri çekip tek mesaiye dönülmemesi halinde yasal her türlü mücadeleyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, Hür-İş Federasyonu İcra Kurulu adına yaptığı basın açıklamasında, Hür-İş İcra Kurulunun, mesai saatlerinin şimdi olduğu gibi tek mesai olarak devam ettirilmesi ve düzenlemenin 08.00-15.30 olarak yapılmasının doğru olduğu kararına ulaştığını belirtti.

Hür-İş İcra Kurulu’nun kamuda verimsizliğin çalışma saatlerinden değil idari yetersizlikten kaynaklandığı görüşünde olduğunu aktaran Latifoğlu, hükümetin çalışma saatlerini üç ayda bir açıklayarak yap-boza çevirmesinin de kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

(RU/HA)

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