Hür-iş Federasyonu Yarın Akşam Başbakanlık Önünde “mutfak Ateşi” Yakacak

HÜR-İŞ: “MUTFAĞIMDA YANGIN VAR DİYEN HERKESİ ÇAĞIRIYORUZ”

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı, Memur-Sen, Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bel-Sen, Din-Gör-Sen, BASS, Bay-Sen ve Büro-İş sendikaları yarın akşam saat 19.00’da Başbakanlık önünde “Mutfak Ateşi” yakacak.

Hür-İş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, eylem ülkedeki pahalılığı, zamları protesto etmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştirilecek.

Açıklamada “Mutfağımda yangın var diyen herkes” eyleme gelmeye ve “farkındalığa ortak olmaya” çağırıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, hükümet edenlerin bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yapan rantçılara göz yummasının yanı sıra, hükümetinde gerek benzene, gerek elektriğe, gerekse süt ürünlerine uygulamış olduğu zamlar neticesince küçük esnaf iflas noktasına gelmiş, vatandaş da tükenmiştir.

Gün birlik olma zamanıdır. O nedenle tüm üyelerimizi ve halkımızı yarın akşam saat 19.00’da Başbakanlık önüne bekliyoruz.”

HÜR-İŞ HÜKÜMETE EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ SUNDU

Öte yandan açıklamaya göre Hür-İş Federasyonu, Ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde hükümete Ekonomik Önlemler Paketi sundu.

Açıklamaya göre pakette belirli ciro üzerindeki işletmelerden ve varlıklı kişilerden servet vergisi alınması, dış temsilci ve müdür, müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması, Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması, barikatlardaki geçişlerin kolaylaştırılması gibi öneriler yer alıyor.

Öneri paketinin tamamı şöyle:

“1. A- BÜTÇE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI

I. Gazino, Bet Ofisi ve Gece Kulüplerinden servet vergisi ve ülkede belirli ciro ve varlık üzerindeki büyük işletme ve zenginlerden servet(zenginlik vergisi) alınması.

II. Devletin 100 Milyon TL’yi aşkın özellikle mahkeme kararı ile kesinleşmiş alacakların derhal tahsil edilmesi

B- BÜTÇE GİDERLERİNDEN TASARRUF EDİLMESİ

I. Dış temsilci ve Müdür, Müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması ve maaş dengesizliklerin de bir nevi düzeltilmiş olması.

II. Devlet yangın yeri iken yabancı konuklara yönelik olanlar haricinde izaz-ikramların kaldırılması.

III. Bütçede kalan hane halkı harcama kalemlerinin kaldırılması(örtülü ödenek)

IV. 6 ay süre için sağlık gibi elzem durumlar hariç devlet hizmet ve mal alımlarından vazgeçmesi,

V. Faydası olmayan birçok dış temsilcinin lağvedilmesi,

VI. Gezme maksatlı olan birçok dış ziyaretin iptal edilmesi,

VII. Siyasi partilere yapılan bütçe katkısının yüzde 10’a düşürülmesi,

VIII. Bakanlar da dahil resmi makam araçlarının yabancı konuk ziyaretleri haricinde kaldırılması ve sadece sağlık ve yangın gibi zaruri alanlarda makam aracı kalması, çalışanların bizim gibi(üvey evlat) kendi araçları ile daireye ulaşması,

IX. Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması

X. Akaryakıttaki Devlet karı maliyetten düşsün

XI. Bankalarda krediler için faizsiz vade artırımına gidilmesi

2. ÜRETİM MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

I. İthal girdilerinin tüm vergileri sıfırlansın

II. Fizibil, rekabet edebilirliği yüksek ve ihracat potansiyeli olan işletmelere elektrik başta olmak üzere Kalkınma Bankası ve KOBİGEM tarafından girdi desteği verilmesi

III. Güneş enerjisine işletmeler tarafından geçişin teşvik edilmesi

IV. Yerli istidam ve sendikalı işçi çalıştıran işletmelere sosyal güvenlik desteği verilmesi

V. Sosyal güvenlik katkılarının Güney Kıbrıs’taki seviyeye çekilmesi

3. DAR GELİRLİ KESİMLERİN EKONOMİK DARBOĞAZDAN ÇIKARILMASI

I. Özellikle asgari ücretli ve zaruri olarak döviz kredisi(ev borcu vs.) alan hanelerin Kaymakamlıklar ve bağımsız kurullar tarafından belirlenip “Dar Gelirli” şeklinde belirli süre için kart dağıtılması (SOSYAL HUKUK DEVLETİNİN İŞLETİLMESİ)

II. “Dar Gelirli” kesimlerin sağlık ve benzeri devlet vergilerinden belirli süre muaf tutulması(ilaç, tahlil vs. giderleri)

III. Vakıflar İdaresinin misyonuna uygun olarak kaynaklarının “Dar Gelirli” kesimlere ayni veya nakdi destek vermek için kullanılması,

IV. Tüm Bankalar Vakıflar Bankası’nın yaptığı gibi kârlarından feragat ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine(ev borcu vs.) destek verilmesi (bankaların da fedakarlık yapması)

V. Merkez Bankası yapmış olduğu kârlardan fedakarlık yaparak ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmesi

VI. Yaklaşık 20 yıldır tahsil edilemeyen batık banka borçlarının cebren behemehâl tahsil edilerek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmek için kaynak yaratılması

4. DÜŞEN REFAHTAN DOLAYI TOPLAM TALEBİN ARTIRILMASI

I. Talebi artırırken ithalatın değil özellikle yerli üretim ve istihdamın artırılmasına dikkat edilmelidir

II. Ülkemizde üretilen temel gıda ve temizlik malzemelerin, mobilya ve benzeri ürünlerin vergilerinin ve KDV’sinin sıfırlanması

III. Döviz krizinin yarattığı fırsatların başında gelen Güneydeki ticaretin Kuzeye kaçması olgusu karşısında geçişlerin teknik olarak kolaylaştırılması, hızlandırılması ve farkındalık için pazarlama desteği verilmesi.”

(DOĞ/ŞEB)