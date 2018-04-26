Hür-iş Federasyonu Ve Gerçek Tilki Şoför Okulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ile Gerçek Tilki Şoför Okulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre protokole Hür-İş Federasyonu adına Ahmet Çaluda, Gerçek Tilki Şoför Okulu adına Barış Tilki imza koydu.
İmzalanan protokol ile Hür-İş Federasyonu’na bağlı tüm sendika üyelerinin çocuklarına Gerçek Tilki Şoför Okulu ofisinde ücretsiz eğitim sunulacak ve ehliyet alacak olan adaylara bu eğitimi aldıktan sonra yüzde yüzde 10 indirim sağlanacak.
HÜR-İŞ Federasyonu adına konuşma yapan Ahmet Çaluda da, böyle bir girişim başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ailelerin ve sivil toplum örgütlerinin de sorumluluk üstlenmesinin önemine değindi.
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