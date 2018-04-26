Hür-iş Federasyonu Ve Gerçek Tilki Şoför Okulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ile Gerçek Tilki Şoför Okulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre protokole Hür-İş Federasyonu adına Ahmet Çaluda, Gerçek Tilki Şoför Okulu adına Barış Tilki imza koydu.



İmzalanan protokol ile Hür-İş Federasyonu’na bağlı tüm sendika üyelerinin çocuklarına Gerçek Tilki Şoför Okulu ofisinde ücretsiz eğitim sunulacak ve ehliyet alacak olan adaylara bu eğitimi aldıktan sonra yüzde yüzde 10 indirim sağlanacak.









Protokol imza töreninde konuşan Gerçek Şoför Okulları Direktörü Barış Tilki, bir yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Dairesi’ne müfredatları sunduklarını ve onaylandığını belirterek, bir yıldan beridir 160’a yakın çocuğa ücretsiz olarak trafikte sanal eğitim hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.HÜR-İŞ Federasyonu adına konuşma yapan Ahmet Çaluda da, böyle bir girişim başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ailelerin ve sivil toplum örgütlerinin de sorumluluk üstlenmesinin önemine değindi.(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI