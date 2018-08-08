Hür-iş Federasyonu, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun Ankara’da Düzenleyeceği Etkinliklere Katılıyor





Lefkoşa,8 Ağustos 18 : Hür-İş Federasyonu, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun Ankara’da düzenleyeceği sendikal eğitim semineri ve çeşitli etkinliklere katılıyor.Hür-İş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 9-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenleyeceği etkinliklere, Daü-Per-Sen’den 38 kişilik üye grubu, Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı ve Türk-İş KKTC Temsilcisi Ahmet Çaluda’nın başkanlığında katılacak(AK/HÖ)