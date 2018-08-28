Hür-iş Federasyonu’ndan Mec-sen’e Destek...

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : HÜR-İŞ Federasyonu, 3 Eylül Pazartesi gününden itibaren süresiz grev kararı alan Meclis Çalışanları Sendikası’nın (Mec-Sen) yanında olduklarını bildirdi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu durumun daha fazla sürdürülebilir olmadığını belirtti. Çaluda, hükümetin icraat noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını ve halkın bu noktada olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Çaluda, çalışanın hakkını her zaman koruyacaklarını ve bu yönde yapılacak her türlü mücadeleye destek vereceklerini de ifade etti.

(SEL)

