Hür-iş: “döviz Gerilerken, Zam Ve Vurgunculuk Hala Devam Ediyor”

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), döviz kurları düşerken, Türkiye’de başta temel gıda maddelerinde seferberlik ilan edilirken, ülkede vurgunculuk, zam ve soygunun hala devam ettiğini kaydederek, hükümeti eleştirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, ekonomik olumsuzluklardan en çok emekli, asgari ücretli ve dar gelirli kesimin etkilendiğini vurguladı.

Çaluda, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 40 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ancak emekçilere yüzde 20 civarında yansıtılacağının Maliye Bakanı tarafından açıklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Hür-İş Federasyonu olarak, 4’lü koalisyon hükümetinin ekonomik başarısızlığı, stokçu ve vurgunculara karşı çare bulamaması, mutfakta yanan ateşi söndürmenin ve en önemlisi 2 bin 279 TL net asgari ücret alan insanlarımızı açlığa, yoksulluğa ve hırsızlığa teşvik etmesi hükümetin sadece sanal hükümet olmasıdır. Hür-İş Federasyonu olarak hükümete soruyoruz; 2018 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için ne zaman adım atacaksınız?”

(YIL/HA)