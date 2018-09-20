banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96508
ALTIN
244.098
DOLAR
6.3056
STERLİN
8.3443
EURO
7.3885
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Hür-iş’ten Zamlara Tepki…

“HÜKÜMET VURGUNCUNUN, STOKÇUNUN, KAN EMİCİNİN Mİ YANINDA OLACAK HALKIN MI; BUNA KARAR VERMELİDİR”

Hür-iş’ten Zamlara Tepki…

“HÜKÜMET VURGUNCUNUN, STOKÇUNUN, KAN EMİCİNİN Mİ YANINDA OLACAK HALKIN MI; BUNA KARAR VERMELİDİR”

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Hür-iş’ten Zamlara Tepki…

YELTEKİN: “HÜKÜMET VURGUNCUNUN, STOKÇUNUN, KAN EMİCİNİN Mİ YANINDA OLACAK HALKIN MI; BUNA KARAR VERMELİDİR”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ali Yeltekin, başta dar gelirli ve asgari ücretlilerin ekonomik kriz altında ezildiğini belirterek hükümetin “vurguncunun, stokçunun, kan emicinin mi yoksa halkın mı yanında yer alacağına karar vermesini” istedi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin gittikçe derinleştiğini kaydederek Hür-İş’in 2018 yılının üçüncü asgari ücret çağrısını yapmalarına rağmen hükümetten hâlen bir ses çıkmadığını belirtti.

Ekonomik krizin ağırlığının hafifletilmesi için gereken ekonomik tedbirlerin alınmadığını, krizin başladığı günden itibaren hükümetin hırsızlara, vurgunculara, stokçulara ve “toplumun kanını emenlere” denetim ve ceza uygulamayarak cesaret verdiğini savunan Yeltekin, akaryakıta yüzde 20 zam yapılarak başta elektrik, gıda ve her türlü üretim alanında zam yapılmasının önünün açıldığına dikkat çekti.
 

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin açıklamasında “Kısaca bu zamlar hükümet eli ile dar ve sabit gelirli insanlarımızın yok olmasına, göç etmesine neden olacağından bu hükümet icraatlarıyla vurguncunun, stokçunun, kan emicilerinin yanında mı olacak, yoksa halkın mı? Öncelikle buna karar vermelidirler” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.09.2018 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi
BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi
Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’da Sahnelenecek
Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’da Sahnelenecek
Karma Yem İthalatı Serbest Bırakıldı
Karma Yem İthalatı Serbest Bırakıldı
KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı
KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Hazır
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Hazır
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hükümetteki Parti Liderleriyle Görüşmesi Tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hükümetteki Parti Liderleriyle Görüşmesi Tamamlandı
LTB Ritmo’rkestra Grubu Çalışmalarına Başladı
LTB Ritmo’rkestra Grubu Çalışmalarına Başladı
Küçükbaş Ve Büyükbaş Çiğ Süt Bedelleri Ödendi
Küçükbaş Ve Büyükbaş Çiğ Süt Bedelleri Ödendi
Sol Hareket: “Hükümet Gerçekleştirdiği Zamlar İle Krizin Faturasını Halka Ödetiyor”
Sol Hareket: “Hükümet Gerçekleştirdiği Zamlar İle Krizin Faturasını Halka Ödetiyor”
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde Gerçekleştiriyor
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde Gerçekleştiriyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim