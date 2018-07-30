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Hür-İş’ten Özersay’a Eleştiri: “Halkla Alay Etmenin En Açık İfadesi”

Hür-İş Federasyonu, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin hayat pahalılığından kaynaklanan ödeneği almayacağını açıklamasının halkla alay etmek olduğunu öne sürdü.

Hür-İş’ten Özersay’a Eleştiri: “Halkla Alay Etmenin En Açık İfadesi”

Hür-İş Federasyonu, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin hayat pahalılığından kaynaklanan ödeneği almayacağını açıklamasının halkla alay etmek olduğunu öne sürdü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
Hür-İş’ten Özersay’a Eleştiri: “Halkla Alay Etmenin En Açık İfadesi”

Hür-İş Federasyonu, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin hayat pahalılığından kaynaklanan ödeneği almayacağını açıklamasının halkla alay etmek olduğunu öne sürdü.
Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Özersay’a, “2 bin 55 TL net asgari ücret alan ve geçinen garibanların bu yaşamını doğru buluyor mu?” diye sordu. 
Yeltekin yazılı açıklamasında, bu yılki ilk asgari ücretin belirlendiği mart ayında dar ve sabit gelirlilerin zor şartlarına dikkat çekerek asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu belirtip çözüm önerilerini de masaya koyduklarını kaydetti.
Aradan geçen 4 ayda muhalefet ve iktidar partilerine mensup milletvekillerinin kıllarını kıpırdatmadığını ve asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiğini ileri süren Yeltekin, yüksek enflasyon sonucu milletvekillerinin maaşlarına yansıyan 1700 TL hayat pahalılığı oranının bu ülkedeki ayrıcalıklı grupların özelliklerini ortaya koyduğunu belirtti.
Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, partisine mensup milletvekillerinin hayat pahalılığı oranını bağışlayacağı açıklamasının halkla alay etmenin en açık ifadesi olduğunu öne süren Yeltekin, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yarınki toplantısından çıkacak sonucu beklediklerini  vurguladı.
 


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Son Güncelleme: 30.07.2018 14:35
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