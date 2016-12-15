Hür-İş’ten Hükümete Çağrı

“ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASI İÇİN GEREKENİ İVEDİLİKLE YAPIN”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, hükümeti, asgari ücretin artırılması için gerekeni ivedilikle yapmaya çağırdı.

Latifoğlu, asgari ücretteki değer kaybının bugün itibarıyla yüzde 21 olduğunu söyleyerek, “Asgari ücretlinin evine dün 5 ekmek girerse bugün 4 ekmek giriyor” dedi.

Yazılı bir açıklamayla hayat pahalılığına ve dövizdeki yüzde 20’lik artışa işaret eden Yakup Latifoğlu, dar ve sabit gelirlilerin, özellikle asgari ücretlilerin ciddi maddi sorun yaşadığını belirtti.

Latifoğlu özetle şunları söyledi:

“Bin 834 TL olan asgari ücret, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinde karşılığı 634,60 USD’ydi. Bugünkü karşılığı 524 USD. Asgari ücretteki değer kaybı yüzde 21’e denk geliyor.

Halkın tüm sorunlarına çözüm bulması gereken hükümet, günü vergi bağışlamak, af çıkarmakla geçirmek yerine yaşamın merkezine insanı koymalı, asgari ücretin artırılması için ivedilikle gerekeni yapmalı. Hür-İş olarak konunun takipçisi olacağız.”