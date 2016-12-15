Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 08:58

Hür-İş’ten Hükümete Çağrı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, hükümeti, asgari ücretin artırılması için gerekeni ivedilikle yapmaya çağırdı.

Hür-İş'ten Hükümete Çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASI İÇİN GEREKENİ İVEDİLİKLE YAPIN”

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, hükümeti, asgari ücretin artırılması için gerekeni ivedilikle yapmaya çağırdı.

Latifoğlu, asgari ücretteki değer kaybının bugün itibarıyla yüzde 21 olduğunu söyleyerek, “Asgari ücretlinin evine dün 5 ekmek girerse bugün 4 ekmek giriyor” dedi.

Yazılı bir açıklamayla hayat pahalılığına ve dövizdeki yüzde 20’lik artışa işaret eden Yakup Latifoğlu, dar ve sabit gelirlilerin, özellikle asgari ücretlilerin ciddi maddi sorun yaşadığını belirtti.

Latifoğlu özetle şunları söyledi:

“Bin 834 TL olan asgari ücret, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinde karşılığı 634,60 USD’ydi. Bugünkü karşılığı 524 USD. Asgari ücretteki değer kaybı yüzde 21’e denk geliyor.

Halkın tüm sorunlarına çözüm bulması gereken hükümet, günü vergi bağışlamak, af çıkarmakla geçirmek yerine yaşamın merkezine insanı koymalı, asgari ücretin artırılması için ivedilikle gerekeni yapmalı. Hür-İş olarak konunun takipçisi olacağız.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Hür-iş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...

Haberi Oku