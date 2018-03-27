HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, asgari ücret konusunda yazılı açıklama yaparak, belirlenen ücretin 4 kişilik bir ailenin temel gıda maddelerini karşılamaya bile yetmeyeceğini ifade etti.



Yeltekin yazılı açıklamasında, şöyle dedi:



“2018 yılının ilk Asgari Ücretini belirlenmesi için yapılan toplantıda devlet ve işveren tarafından uzlaşı ile 2 bin 365 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Hür-İş Federasyonu olarak devletin hiçbir verisinin olmaması sadece hayat pahalılığı oranın verilmesi sonrasında oluşan bu sefalet ücretine itiraz yapmış ve bugün itirazı görüşmek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yine devlet-işveren uzlaşısıyla dövizdeki yüzde 25’lere varan artış, gıda fiyatlarındaki artış, eğitim, akaryakıt, ev kirası ve sosyal harcamalardaki genel artışlar dikkate alınmadan devlet temsilcileri tarafından asgari ücretli aç bırakılarak sermayeye teslim edilmiştir.”

Milletvekillerine de eleştiri getiren Yeltekin, “Parlamentoda bulunan 50 milletvekilinin Ocak 2018 ayında almış olduğu 900 TL ek artışla aylık maaşları 12 bin 500 TL’ye ulaşmasından dolayı asgari ücretliye söyleyecek hiçbir sözleri bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.