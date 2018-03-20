HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

YELTEKİN:“DEVLET VE İŞVEREN ORTAKLIĞIYLA BELİRLENEN 2 BİN 365 TL’YE İTİRAZ EDİYORUZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş ) Genel Sekreteri ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu üyesi Ali Yeltekin, devlet ve işveren ortaklığıyla belirlenen 2 bin 365 TL’lik asgari ücrete itiraz ettiklerini bildirdi.

Belirlenen rakamı “sefalet ücreti” olarak niteleyen Yeltekin, “Bu ücrete sadece biz değil, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar hatta işveren örgütleri bile itiraz etti” görüşünü savundu.

Yazılı açıklamasında, söz konusu rakamın dar gelirli çalışanların enflasyon ve yükselen döviz karşısında çaresiz kalmalarına neden olacağını da savunan Yeltekin, asgari ücretin 2 bin 845 TL ile 3 bin 194 TL bandında olması gerektiğini vurguladı.

Yeltekin, “Özel sektörde sendikalaşmanın önü de açılmalı, çalışanların asgari ücretten kurtulmaları, sosyal haklara kavuşmaları sağlanmalı” açıklamasında bulundu.

Ali Yeltekin, bazı odakların asgari ücretle ilgili gündemi değiştirmek istediğini de savundu.