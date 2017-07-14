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14 Temmuz 2017 Cuma 12:09

HÜR-İŞ’ten 15 Temmuz Darbe Girişimi Mesajı…

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, 15 Temmuz 2016’da milli iradeyi yok sayarak, demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, silahlı kuvvetlerin içine sızmış bir grup hain tarafından planlanan darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

HÜR-İŞ'ten 15 Temmuz Darbe Girişimi Mesajı…
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ÇALUDA: “TÜRK MİLLETİ ÜLKÜSÜNDEN AYRILMADAN GELECEĞİNE KASTETMEYE ÇALIŞAN VATAN HAİNLERİNE EN GÜZEL CEVABI VERDİ”

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, 15 Temmuz 2016’da milli iradeyi yok sayarak, demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, silahlı kuvvetlerin içine sızmış bir grup hain tarafından planlanan darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Çaluda, Türk milletinin tüm unsurlarıyla, tek vücut olarak direnişe geçeceğini hesap etmeyen bu grubun bozguna uğratılmasının Türkiye’de ve birçok dünya milletinde demokrasi mücadelesinin mihenk taşlarından biri olarak kabul edildiğini ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz ‘un dünyaya örnek olmuş Türkiye demokrasisinin tarihi bir zaferi olduğunu bildiren Çaluda, Türk Milletinin ülküsünden ayrılmadan geleceğine kastetmeye çalışan vatan hainlerine en güzel cevabı verdiğini kaydetti.

Çaluda “Bu vesileyle başta demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet dileriz. Mekânları Cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunarız. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

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