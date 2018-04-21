Hür-iş Türkiye Kamu-sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ve beraberindeki bir heyet Türkiye Kamu-Sen’nin 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Önder Kahveci’nin konuşmasıyla başlayan Genel kurul’da Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda da bir konuşma yaptı.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre,Çaluda, KKTC ve Türkiye arasındaki sendikal anlamda yürütülen işbirliğinin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini dile getirerek, ilerleyen süreçte sendikal alanda yürütülen çalışmalarda diyalogların daha da artacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Çaluda, Türkiye Kamu-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, çalışma hayatındaki sorunlara hızlı ve kalıcı çözüm noktasında Kamu-Sen’nin başarısının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen’in çalışma hayatına kattıklarını kimsenin inkar edemeyeceğinin altını çizen Çaluda, Türkiye Kamu-Sen’in KKTC Hür-İş Federasyonu için önemli olduğunu ifade etti.