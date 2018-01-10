HÜR-İŞ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu) Ahmet Çaluda seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çaluda konuyla ilgili yazılı açıklamasında, parti yetkililerine seslenerek “Ülkeyi krize sokmayın” dedi.

“Halkımız sandığa yansıttığı irade ile Ulusal Birlik Partisi’ne hükümet etme ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne de ana muhalefet görevi vermiştir.” diyen Çaluda şöyle devam etti:

“Halkın sandığa yansıttığı iradeye maalesef saygı göstermeyen diğer bazı parti yetkilileri UBP ile değil hükümet kurmayı görüşmeyi dahi kabul etmemiştir. Bu demokratik bir yaklaşım değildir. Bu seçimin olmasını isteyen ana muhalefet partisi değil miydi? Hatta tarihi de kendileri belirlemişti. Ülkeyi kaosa sürükleyen bu zihniyet maalesef bizleri de zor durumda bırakacaktır. Sözleşmelilerin kadrolanması için mecliste bekleyen yasanın hayat bulması, bütçenin geçmesi ve çalışanların haklarını almaları için hükümetin bir an önce göre gelmesi gerekmektedir. Umarız ki ayni hassasiyeti parti başkanları da gösterir ve bir an önce hükümetin kurulması için üzerlerine düşen görevi yaparlar.”