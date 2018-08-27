Hür-İş, özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmasını ve asgari ücretin en düşük kamu görevlisi maaşına çekilmesini talep etti

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) İcra Kurulu özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmasını ve asgari ücretin en düşük kamu görevlisi maaşına çekilmesini talep etti.

Konuyla ilgili Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yaşanan krizden en fazla etkilenin kesimin özel sektör çalışanları olduğuna ve bu konuda ek tedbirler almayı düşündüklerine dair sözlerine işaret edilerek, bunun popülist bir yaklaşım olduğu iddia edildi.

Açıklamada, “Açlık düzeyinde çalışan asgari ücretlilere yapacağı en büyük iyilik özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması ve belirlenen asgari ücretin en düşük kamu görevlisine öngörülen ücret olması” denildi.



