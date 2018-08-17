banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86105
ALTIN
219.123
DOLAR
5.7904
STERLİN
7.3748
EURO
6.5937
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Resmi Gazeteden Haberler...
ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ
Esnaf Kan Ağlıyor…!
ESNAF KAN AĞLIYOR!
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
banner282
Flaş Haber
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Kapat

Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı Siyah Çelenkle Protesto Etti!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı Siyah Çelenkle Protesto Etti!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:15
Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı Siyah Çelenkle Protesto Etti!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş yetkililerinin de hazır bulunduğu protestoda konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı.
Çaluda konuşmasında, asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini de kaydetti.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün kamuda yetkili 6 sendikanın temsilcileriyle hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 17.08.2018 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Resmi Gazeteden Haberler...
Resmi Gazeteden Haberler...
Çavuşoğlu: “ABD Gerçek Dostun Kim Olduğunu Bilmiyor, Göremiyor“
Çavuşoğlu: “ABD Gerçek Dostun Kim Olduğunu Bilmiyor, Göremiyor“
“Özlem’in Renkleri” Bedesten’de Açıldı!
“Özlem’in Renkleri” Bedesten’de Açıldı!
DOÇ. DR. TERKAN, "KALEMİ GÜÇLÜ, YÜREĞİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ"
DOÇ. DR. TERKAN, "KALEMİ GÜÇLÜ, YÜREĞİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ"
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!
Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim