Hür-İş hükümeti eleştirdi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu(Hür-İş) son dönemde yapılan zamlar nedeniyle hükümeti eleştirdi.



Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı açıklamada, hükümeti “büyük hatalarla halkı zamlara boğmakla” suçlayarak, asgari ücretin belirlenmemiş olmasını da eleştirdi.



Çaluda, “Önce elektrik, sonra akaryakıt şimdi de tüp gaza yapılan bu zamlar halkı fakirleştirmekle kalmamış, evine ekmek götürmekte zorlanan vatandaşın da sırtında kambur olmuştur. Özellikle okulların açılması ile yaşanacak depremin şiddetinin daha da artacağının farkındayız” dedi.

Çaluda, zamlara sessiz kalmayacaklarını, her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti.