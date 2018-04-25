Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256

HÜR-İŞ heyetinden vakıflar idaresine ziyaret...

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Genel Başkanı Süleyman Çakır ve yönetim kurulu ile birlikte görevine yeni atanan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları’nı ziyaret etti.

HÜR-İŞ heyetinden vakıflar idaresine ziyaret...

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Genel Başkanı Süleyman Çakır ve yönetim kurulu ile birlikte görevine yeni atanan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları’nı ziyaret etti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:32
HÜR-İŞ heyetinden vakıflar idaresine ziyaret...

HÜR-İŞ HEYETİNDEN VAKIFLAR İDARESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NA ZİYARET

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Genel Başkanı Süleyman Çakır ve yönetim kurulu ile birlikte görevine yeni atanan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları’nı ziyaret etti.

banner223
HÜR-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Din Görevlileri Sendikası’nın Sınav Tüzüğü’nün uzun zamandır beklemekte olduğunu dile getiren DİN-GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır tüzüğün geçmesini istedi.

Ramazan ödeneklerinin halen ödenmediğine de vurgu yapan Çakır, bu ödeneklerin de bir an önce düzenlenmesini ve sıkıntıların giderilmesi yönünde adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Çakır, İmamların ve sendikanın sıkıntılarını aktararak Musaoğulları’nı bilgilendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Hür-işVakıflarZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobsün girdiği evin sahibi konuştu
Otobsün girdiği evin sahibi konuştu
Karavelioğlu ebediyete uğurlandı
Karavelioğlu ebediyete uğurlandı
Baybars Lefkoşa Muhtarlar derneği heyetini kabul etti...
Baybars Lefkoşa Muhtarlar derneği heyetini kabul etti...
Lapta sahil yürüyüş yolu'nun açılışı yapıldı...
Lapta sahil yürüyüş yolu'nun açılışı yapıldı...
Özyiğit: ''Kıbrıs Türk halkı Atatürk'ün çizdiği yolda yaşamını sürdürüyor''
Özyiğit: ''Kıbrıs Türk halkı Atatürk'ün çizdiği yolda yaşamını sürdürüyor''
Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''
Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanacak
Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden Onkoloji Merkezi'ne bağış
Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden Onkoloji Merkezi'ne bağış
Koopbank'tan yaz dönemi staj fırsatı
Koopbank'tan yaz dönemi staj fırsatı
Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''
Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim