HÜR-İŞ heyetinden vakıflar idaresine ziyaret...

HÜR-İŞ HEYETİNDEN VAKIFLAR İDARESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NA ZİYARET

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Genel Başkanı Süleyman Çakır ve yönetim kurulu ile birlikte görevine yeni atanan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları’nı ziyaret etti.

Ramazan ödeneklerinin halen ödenmediğine de vurgu yapan Çakır, bu ödeneklerin de bir an önce düzenlenmesini ve sıkıntıların giderilmesi yönünde adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Çakır, İmamların ve sendikanın sıkıntılarını aktararak Musaoğulları’nı bilgilendirdi.