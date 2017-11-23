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23 Kasım 2017 Perşembe 13:51

HÜR-İŞ: “HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR."

"ARAÇ ÜST KURULUŞUMUZ TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU TARAFINDAN HEDİYEDİR’’

HÜR-İŞ: 'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR.'
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), son günlerde görsel ve yazılı basında “Hür-İş’in satın aldığı araca vergi muafiyeti sağlandığı” hakkında çeşitli spekülatif haberler çıktığına işaret ederek, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Farklı bir algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Hür-İş, “satın alındı” diye konu edilen Mercedes marka aracın Hür-İş’in bağlı bulunduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından hediye edildiğini belirtti.
Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar da dile getirildi:
“7 bin üyesi bulunan Federasyonumuzun hizmetlerini daha iyi yürütmesi ve yine bağlı bulunduğu Türk-İş Federasyonu ve Türk-Metal Sendikası’nın buradaki faaliyetlerini sürdürmelerine yönelik hediye edilen bu araç, federasyonumuza hediye edilen ilk araçtır. Geçmiş hükümetler döneminde farklı sendikalara, kurum ve kuruluşlara aynı şekilde bu tür yardımlar yapılmıştır. Basına yansıyan bu haberlerin gerçek anlamda sanki ilk defa olmuş ve/veya bizlere ayrıcalık yapılmış gibi yansıtılması gerçek haber ve toplumun doğru haber almasıyla ilgili tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”
Ayrıca toplumsal fayda yaratan sendikalara ve federasyonlara, cemiyetlere, ekonomik örgütlere, sivil toplum örgütlerine talep etmeleri halinde sosyal ve toplumsal amaçlı kullanılmak üzere devlet arazisi, taşıt indirimi ve finansal alanda ticari faaliyetleri bulunmamasından dolayı banka hesaplarından tahakkuk ettirilecek faiz gelirlerinden vergi stopajı kesilmemesi gibi katkılar yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bazı çevreler tarafından toplumsal fayda yaratan kurumlara karşı algı operasyonu yaratılması doğru olmamakla beraber toplumun doğru haber alması da engellenmektedir” denildi.  
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