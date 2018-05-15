Hür-iş Genel Sekreteri Yeltekin’den Kadın Milletvekillerine Çağrı!

“YENİ BİR ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLENMESİ VE ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI KONUSUNDA ÖNCÜLÜK YAPIN”
HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Meclis’te bulunan 9 kadın milletvekiline “özel sektörde ezilen, sömürülen, cinsiyet eşitsizliğinin mağduru olan kadınlara” yönelik daha insani, güzel, yeni bir çalışma hayatı düzenlenmesi ve özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması konusunda öncülük yapmaları çağrısında bulundu.
“YENİ BİR ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLENMESİ VE ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI KONUSUNDA ÖNCÜLÜK YAPIN”