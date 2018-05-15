Hür-iş Genel Sekreteri Yeltekin’den Kadın Milletvekillerine Çağrı!

“YENİ BİR ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLENMESİ VE ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI KONUSUNDA ÖNCÜLÜK YAPIN”

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Meclis’te bulunan 9 kadın milletvekiline “özel sektörde ezilen, sömürülen, cinsiyet eşitsizliğinin mağduru olan kadınlara” yönelik daha insani, güzel, yeni bir çalışma hayatı düzenlenmesi ve özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması konusunda öncülük yapmaları çağrısında bulundu.



Yazılı açıklama yapan Yeltekin, “Kadınların çalışma yaşamında ayrımcılık görmeden yer alması ve desteklenmesi, kadın çalışanların önündeki engellerden en büyüğü olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu olan şiddetin önlenmesi mücadeleden geçmektedir. Toplumsal refah ve büyümenin toplumun her kesimine yansıması ulaşması önemli bir gerçektir” ifadelerini kullandı.