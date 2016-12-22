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22 Aralık 2016 Perşembe 14:41

Hür İş: “Cypfruvex Çalışanları Yine Ödenmedi”

Hür İş: 'Cypfruvex Çalışanları Yine Ödenmedi”
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 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) tüm devlet çalışanları 13. maaşı ödenirken Cypfruvex Ltd çalışanlarının yine ödenmediğini ve her ay aynı sıkıntıyı yaşadıklarını savundu.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında “Sendika olarak, yine yetkili makam bulamıyoruz. Bu ülkenin ilgili bakanlıkları 80 kişinin derdine çare bulamıyorsa her ay aynı sıkıntıyı çekiyorsak, derhal istifa etmeyi erdem saymaları, halka vaat vermekten ve umut aşılamaktan vazgeçmelerini tavsiye ederiz” ifadelerine yer verdi..

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