Hür-İş: “BRTK’da 25 Yıldır Terfisiz Kadrosuz Personel Çalıştırılması Ülke Siyasetinin Ne Kadar Bozuk Olduğunun Açık Göstergesi”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, federasyona bağlı Bay-Sen sendikasının örgütlü olduğu BRTK’da 25 yıldır terfisiz, kadrosuz personel çalıştırılmasının ülke siyasetinin ne kadar bozuk olduğunun açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, BRT kurumu çalışanlarının hak etmedikleri çalışma şartlarıyla siyasiler tarafından kaderlerine bırakıldıklarını, her seçim dönemi, oy isteyeceklerinde BRT kurumu ve çalışanları için güzel sözler ve vaatler söyleyen siyasilerin bu tiyatroyu daha ne kadar sürdüreceklerini merak ettiklerini ifade etti.

Yeltekin açıklamasında, “Bay-Sen sendikasının 25 yıldır bu onurlu yolda yürüyen değerli üyelerini selamlıyor, toplumun her kesimine vaatlerden öte hiçbir faydası olmayan siyasilere de bu vefalı ve onurlu çalışanları örnek almalarını tavsiye ediyorum” dedi.