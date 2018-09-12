Hür-İş, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Toplanması İçin Çağrıda Bulundu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), dövizdeki artış ve artan hayat pahalılığı sonrasında asgari ücretlilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiğini belirterek Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması çağrısında bulundu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin 1 Eylül’den itibaren belirlendiğini, Temmuz- Ağustos aylarında hayat pahalılığının yüzde 11 oranında artması, dövizin yüzde 25 değer kazanması sonrasında asgari ücrete mahkum olan çalışanların zamlar karşısında aldıkları ücretle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiklerini kaydetti.