banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95052
ALTIN
193.758
DOLAR
4.6528
STERLİN
6.2005
EURO
5.4725
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne-Lefkoşa anayolunda kaza
GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
Ramazan Bayramı Cuma günü başlıyor
RAMAZAN BAYRAMI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

Hür-İş, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanması için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.

Hür-İş, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanması için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:28
Hür-İş, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanması için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.

banner277
Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, 2018’in ilk beş ayında dövizdeki yükselme ve hayat pahalılığının halkın tüm kesimlerini perişan ettiğine işaret ederek, mart ayında belirlenen asgari ücretin bugüne dek yüzde 10 eridiğini, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretlinin yaşam savaşı verdiğini kaydetti.

Yeltekin, seçim yasakları biter bitmez Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduklarını ifade ederek, Bakan Zeki Çeler’in de konuya hassasiyetle yanaşacağına inanç belirtti.

banner288
Son Güncelleme: 13.06.2018 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Minareliköy’ü Ziyaret Etti!
CTP, Minareliköy’ü Ziyaret Etti!
Sağlık Bakanı Besim’den Hastaneye Bayram Ziyareti
Sağlık Bakanı Besim’den Hastaneye Bayram Ziyareti
Bellapais Müzik Festivali'nde Dün Akşam Olten Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Sahne Aldı
Bellapais Müzik Festivali'nde Dün Akşam Olten Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Sahne Aldı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Ülkeye Dönüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Ülkeye Dönüyor
Güngördü, Ubp Girne Aday Tanıtım Şöleninde Konuştu: “halkı Yanımıza Aldık”
Güngördü, Ubp Girne Aday Tanıtım Şöleninde Konuştu: “halkı Yanımıza Aldık”
Kaü’de Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Kaü’de Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Ubp Milletvekili Çaluda, Elektrik Kurumu’yla İlgili Sayıştay Raporu Konusunda Başsavcılığa Başvurdu
Ubp Milletvekili Çaluda, Elektrik Kurumu’yla İlgili Sayıştay Raporu Konusunda Başsavcılığa Başvurdu
Meral Akıncı, Serdarlı, Görneç Ve Nergisli Köy Kadın Kursları Sergisini Açtı
Meral Akıncı, Serdarlı, Görneç Ve Nergisli Köy Kadın Kursları Sergisini Açtı
Meclis’ten 15 Dakikalık Birleşim…4 Yasa Tasarısı Onaylandı!
Meclis’ten 15 Dakikalık Birleşim…4 Yasa Tasarısı Onaylandı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim