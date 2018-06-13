Hür-İş, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanması için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, 2018’in ilk beş ayında dövizdeki yükselme ve hayat pahalılığının halkın tüm kesimlerini perişan ettiğine işaret ederek, mart ayında belirlenen asgari ücretin bugüne dek yüzde 10 eridiğini, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretlinin yaşam savaşı verdiğini kaydetti.

Yeltekin, seçim yasakları biter bitmez Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduklarını ifade ederek, Bakan Zeki Çeler’in de konuya hassasiyetle yanaşacağına inanç belirtti.