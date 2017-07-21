Hun Adamoğlu İkinci Kez Kraliyet Sergisinde

Sergi İskoçya’nın başşehri Edinburgh’ta İskoç Kraliyet Akademisi Binası’nda yarın açılacak ve 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Hun Adamoğlu sergiye yağlı boyadan oluşan Mr. Tick-Tock ile Adsum isimli iki portreyle katılıyor.

Verilen bilgiye göre, Royal Society of Portrait Painters’in 2017 geleneksel sergisinde yer alan Adamoğlu, şimdi de Royal Scottish Academy’nin (RSA) 2017 sergisine katılıyor.

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Kıbrıslı Ressam Hun Adamoğlu, eserleriyle ikinci kez kraliyet sergisinde temsil ediliyor.

Kıbrıslı Ressam Hun Adamoğlu, eserleriyle ikinci kez kraliyet sergisinde temsil ediliyor.