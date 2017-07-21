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21 Temmuz 2017 Cuma 16:40

Hun Adamoğlu İkinci Kez Kraliyet Sergisinde

Kıbrıslı Ressam Hun Adamoğlu, eserleriyle ikinci kez kraliyet sergisinde temsil ediliyor.

Hun Adamoğlu İkinci Kez Kraliyet Sergisinde
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Lefkoşa, 21 Temmuz 17 :  Kıbrıslı Ressam Hun Adamoğlu, eserleriyle ikinci kez kraliyet sergisinde temsil ediliyor.

Verilen bilgiye göre,  Royal Society of Portrait Painters’in 2017 geleneksel sergisinde yer alan Adamoğlu, şimdi de Royal Scottish Academy’nin (RSA) 2017 sergisine katılıyor.

Sergi İskoçya’nın başşehri Edinburgh’ta İskoç Kraliyet Akademisi Binası’nda yarın açılacak ve 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.  Hun Adamoğlu sergiye yağlı boyadan oluşan Mr. Tick-Tock ile Adsum isimli iki portreyle katılıyor. 

1826 yılında kurulan The Royal Scottish Academy’nin başkanlığını Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip yapıyor.

 (RÇ/HÖ)                     FOTOĞRAFLI

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