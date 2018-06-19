"Hulusioğlu: “Daha İyi, Daha Güzel, Daha Mutlu Çatalköy ve Arapköy İçin Birlikte Devam”

Çatalköy Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, geçen seçim döneminde söz verilen projelerin yüzde 80’ini hayata geçirdiklerini kaydederek, projelerin bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının da tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmının ihalesinin tamamlandığını ve seçim yasaklarına takıldığını kaydetti.



Hulusioğlu, yazılı açıklamasında, belediyenin dört yıl içerisinde özellikle mali yapı açısından “başarılı” bir performans gösterdiğini, belediyenin gelirlerinin giderlerinden daha fazla olduğunu ve bu yılı 1.5 milyon TL artıyla kapattıklarını söyledi.



Seçilmesi halinde gelecek dönem için hedeflenen projelerden de bahseden Hulusioğlu, hem ihalesi yapılan ve işe başlanan hem de şu anda devam eden projelerin tamamlanmasının öncelikli hedefleri olduğunun altını çizdi.



AB’nin desteğiyle 4 belediyenin ortaklaşa yürüttüğü katı atıkların Güngör Çöplüğü’ne taşınması projesinden de bahseden Hulusioğlu, çöp için alınan ücretlerin oldukça düşük olmasından ötürü yaşanan ekonomik problemlerin de bu sayede ortadan kalkacağını ve bir yandan da zamandan tasarruf edileceği inancında olduğunu söyledi.



Çatalköy’de yaşanan en büyük sıkıntılarından birinin de özellikle turizm ve üniversite sektörünün bölgede konuşlanma isteğiyle projelerin buraya yönlenmesinden kaynaklandığını dile getiren Hulusioğlu, bu durumun altyapı konusundaki sıkıntıları da beraberinde getirdiğini ifade etti.



“TRAFİK BİZİM İÇİN ARTIK BİR İŞKENCE”



Trafik konusunda yaşanan sorunlara da değinen Hulusioğlu; “Bütünlüklü projeler içerisinde devletin ihale etmiş olduğu Acapulco’dan Girne Kavşağı’na kadar olan yolun hızlı bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Trafik artık bizim için işkence oldu. Gece gündüz bunun için mücadele edeceğiz. İhalesi tamamlanmış bir projedir. İnşallah 4 yıl içerisinde bu yol da tamamlanır.” ifadelerini kullandı.



SOSYAL AKTİVİTE MERKEZLERİ



Arapköy’de ihtiyaç olan istinat duvarlarının yapılmasıyla gençlerin daha sağlıklı spor yapması için halı saha yapılması gerektiğini kaydeden Hulusioğlu, bir buçuk yıl evvel tamamlanmış aktivite merkezinin, muhtarlık binalarının, düğün vs. gibi aktivitelerin yapıldığı çocuk oyun alanlarının, spor aletlerinin olduğu bir mekân yaptıklarını, buranın eksiği otoparkı da, kazanmaları halinde seçimlerden hemen sonra yapıp bir kompleks haline dönüştürmek istediklerini anlattı.



Çatalköy’de bir de sosyal aktivite merkezi projesi bulunduğunu belirten Hulusioğlu, onu da seçimlerden hemen sonra ihale edeceklerini, sosyal kültürel derneklerin, birliklerin, sanatçıların atölyeleri olacağını, orada çalışıp üreteceklerini ifade etti.



Hulusioğlu, geçen yıl birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun bu sene ikincisini gerçekleştirme hedeflerini de belirtti.“GİRNE-ÇATALKÖY İMAR PLANI İLE GELECEĞİMİZ ŞEKİLLENECEK”Girne-Çatalköy İmar Planı konusuna da değinen Hulusioğlu; “Düşündüklerimizi ve hayal ettiklerimizi bunun içinde konuşlandırdık. Önümüzdeki yıllarda bu planın uygulanmasıyla birlikte geleceğimizi şekillendirecek. Okulların, hastanelerin, devlet binalarının nerede konuşlanacağını belirledik. Bölgemizi planlayarak gelecek nesillere çok daha sağlıklı bir kent bırakma konusunda hızlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.ÇATALKÖY’E AKTİVİTE MERKEZİÇatalköy’de yine Arapköy’deki gibi bir aktivite merkezinin yaratılacağı projeleri olduğunu da söyleyen Hulusioğlu, projenin ihale edildiğini ancak seçim yasaklarına takıldığını belirtti.Hulusioğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından çıkan zehirli gazların bölgeye, insanlara ve doğaya büyük zarar verdiğini, bu konuyla ilgili 8 yıldır mücadele ettiklerini ve bu mücadelenin sonucunda kullanılan yakıtın 6 derecesinden 1’lere indiğini ama yine yetersiz kaldığını ve bu konudaki mücadelelerinin daha sertleştireceğini sözlerine ekledi.Hulusioğlu, “Benim kafamdaki Çatalköy doğası bozulmamış, temiz, imarı sade ve yalın, kültürünü yaşatan, eğitim ve ekonomik seviyesi yüksek, sosyal adaletin sağlanmış olduğu mutlu insanların yaşadığı bir kent” ifadelerini kullandı.Bu seçim sürecinde herkesin sağduyulu olması gerektiğinin de altını çizen Hulusioğlu, şöyle devam etti:“8 yıllık görev süremde hiçbir etnik, siyasi görüşe bakmaksızın insanların nereli olduğuna bakmaksızın tüm Çatalköy Belediye hudutları içerisinde yaşayan insanlara eşit ve adaletli bir şekilde hizmet vermek adına çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu bir seçimdir, yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla vatandaşlarımız bizi değerlendirecek. Rakiplerimizin de yapacaklarıyla ilgili değerlendirilerek halkımızın en doğru kararı vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm belediye başkanı adaylarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve azalarına bu seçim sürecinde başarılar diliyorum.”