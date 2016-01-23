Hükümetten Okkalı Zam

Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zamlandı.

RUHSAT HARÇLARI DA ZAMLANDI: Özel motorlu araçlar, yeni ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar hariç uygulanacak harçlarda da yeni ücret düzenlemesine gidildi. Buna göre benzinle çalışan araçlarda; 0.01 kuruş ile 0.08 kuruş arasında zamlandı

EHLİYETLER 10 İLE 39 TL ARASINDA ZAM: Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı. Buna göre sürüş ehliyetleri 13,5 TL ile 45 TL arasında zamlandı. iki yıllık ehliyet 223 TL’ye, üç yıllık ehliyet 302 TL’ye ve beş yıllık ehliyetler 457 TL’ye çıkarıldı

1 ŞUBAT’TA YÜRÜRLÜKTE: Bakanlar Kurulu’nun 21 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve 28 tüzükte uyguladığı değişiklikle yüzlerce kaleme yaptığı zam 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek

Hükümet geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği tüm harçlara ortalama yüzde 6.75 zam yaptı.

21 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurulan zamlar Şubat başı yürürlüğe girecek.

Her şey zamlandı

21 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye ortalama %6.75 oranında zam uygulandı.

Evlenme ücretlerine de zam Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Yasası çerçevesinde evlilik ücretlerine yüzde 6.5 zam geldi. Buna göre evliliğin evlendirme memurluğunda yapılması halinde evlenme ücreti 254 TL, memurluk dışında yapılan evlendirmede bu fiyat 515 TL’ye çıkıyor. Bunun yanı sıra evlenme sicile kayıt 101 TL ve evlenme ihbarının tasdiki 26 TL oldu.

İçki ruhsatları %7 zamlandı

Alkollü İçkiler Satış Yasası’ndaki harçlara da %7 oranında zam geldi. Otel perakendeci ruhsatı 5 yıldızlı otellerde 692 TL iken yeni düzenleme ile 737 TL’ye çıktı. Diskotek içki ruhsatı ise 30 TL zamlanarak 494 TL oldu.

Sınav harçları 32 TL oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavlara giriş harcı da 2 TL zamlanarak 32 TL oldu. Buna göre Yeterlik Sınavı, Yarışma Sınavları ve Yabancı Dil Sınavları’na girecek olan herkes 32 TL ödeyecek.

Noter ücretlerine de zam

Dışişleri Hizmet Harçları’nda da 70 kaleme çeşitli zamlar geldi. Ortalama %6.5 oranında yapılan zamda noter hizmetleri ve kimlik harçları dahil birçok konuyu içeriyor. Öte yandan yeni KKTC vatandaşı olmuş kişilerden alınan KKTC yurttaşlığa kabul harcı 600 TL’den 639 TL’ye yükselirken, KKTC ikamet harcı 448 TL’den 477 TL’ye yükseldi.

Ruhsat harçları da zamlandı

Özel motorlu araçlar, yeni ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar hariç uygulanacak harçlarda da yeni ücret düzenlemesine gidildi.

Buna göre benzinle çalışan araçlarda;

1­ Ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.23 TL

2­ Ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.40 TL

3­ Ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.98 TL

4­ Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 1.37 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar;

1­ Ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.38 TL

2­ Ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.58 TL

3­ Ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.98 TL

4­ Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 1.37 TL

Ehliyetler 10 TL ile 39 TL arasında zam

Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı. Buna göre sürüş ehliyetleri 13,5 TL ile 45 TL arasında zamlandı.

Öğrenci ehliyeti sınavı 210 TL’den 223,5 TL’ye, öğrenci ehliyeti 210 TL’den 223,4 TL’ye, motorlu araç sürüş sınavı 287 TL’den 305,5 TL’ye, iki yıllık ehliyet 210 TL’den 223 TL’ye üç yıllık ehliyet 285 TL’den 302 TL’ye, beş yıllık ehliyetler 429 TL’den 457 TL’ye ve on yıllık ehliyetler 709 TL’den 754 TL’ye çıkarıldı.

Pasaport ücretlerinde de artış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport Yasası’nda öngörülen harçlarda da artış gözlemlendi. Buna göre beş yıllık pasaport 254 TL, iki yıllık diplomatik pasaport 186 TL, bir yıllık diplomatik pasaport 122 TL oldu. Ayrıca kayıp veya tahrip edilen pasaportun yenileme ücretlerine de zam yansıdı. Buna göre beş yıllık yenileme 510 TL, iki yıllık yenileme 373 TL oldu.

Zamlar 1 Şubat’ta yürürlüğe giriyor

Bakanlar Kurulu’nun 21 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve 28 tüzükte uyguladığı değişiklikle yüzlerce kaleme yaptığı zam 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Yeni ücret düzenlemesi gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı.

350’nin üzerinde kaleme zam

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan zamlar yaklaşık 28 tüzükte 350’den fazla kalemi içeriyor. İşte zamlanan harçların listesi: Pul vergileri, evlenme ücretleri, alkollü içki satış ruhsatları, ateşli ruhsat ve harçlar, avukat harçları, cezaevi harçları, ilan, reklam ve levha harçları, kamu görevlileri sınav harçları, konsolosluk harçları, maden ve taş ocakları harçları, motorlu araçlar kayıt, ruhsat ve sürüş ehliyetleri harçları, motorlu araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, motorlu araçlarla yolcu ve eşya taşınması harçları, Oteller Tüzüğü, pasaport ve seyahat belgesi harçları, radyo ve televizyon ruhsat harçları, sakinleri kaydı harçları, sendikalar tüzüğü, tapu kadastro dairesi harçları, tarımsal ilaç denetim harçları, tarımsal ürünler ihraç harçları, tarımsal ürünler tağşiş harçları, telsiz telgraf harçları, vefat edenlerin vergilendirilmesi ile ilgili sertifika harçları, yabancılar ve muhaceret harçları, yabancıların çalışma İzin harçları, Yollar ve Binalar Harçları ve Yurttaşlık Tüzüğü.



Yeni zamla bazı kalemlerde yaşanan değişiklik:

ESKİ YENİ FARK

1­ Evlenme ücretleri:

a) Memurlukta yapılan: 239 TL 254 TL 15 TL

b) Memurluk dışında yapılan: 484 TL 515 TL 31 TL

c) Evlenme Sicile Kayıt: 95 TL 101 TL 6 TL

d) Evlenme İhbarının tasdiki: 24,5 TL 26 TL 1,5 TL

2­ Dışişleri Hizmet Harçları:

ESKİ YENİ FARK

a) KKTC yurttaşlığına kabul harcı: 600 TL 639 TL 39 TL

b) KKTC ikamet harcı: 448 TL 477 TL 29 TL

3­ Kimlik Kartı Harçları:

ESKİ YENİ FARK

a) İlk kez kimlik kartı çıkaracaklar 5 TL 6,5 TL 0,5 TL

b) 7 gün ile 6 ay arasında gecikme: 43 TL 45 TL 2 TL

c) 6 ay ve daha sonraki gecikmeler: 69 TL 73 TL 4 TL

d) Olağan nedenlerle değiştirme 69 TL 73 TL 4 TL

e) Kötü kullanım nedeniyle değişiklik:

İlk değişiklik: 69 TL 73 TL 4 TL

İkinci değişiklik: 101 TL 107 TL 6 TL

Üçüncü değişiklik: 175 TL 186 TL 11 TL

f) Kayıp kimlik yenileme:

İlk değişiklik: 138 TL 147 TL 9 TL

İkinci değişiklik: 213 TL 227 TL 14 TL

Üçüncü değişiklik: 279 TL 297 TL 18 TL

Dördüncü ve sonrakiler: 346 TL 368 TL 22 TL

4­ Araç Ruhsat harçları:

Benzinle çalışan araçlarda;

ESKİ YENİ FARK

a) 1016 kg altı araçlarda kilo başı: 0.22 TL 0.23 TL 0.01 TL

b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 0.37 TL 0.40 TL 0.03 TL

c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı: 0.92 TL 0.98 TL 0.06 TL

d) 1524 kg’den yukarı araçlarda kilo başı: 1.29 TL 1.37 TL 0.08 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar:

ESKİ YENİ FARK

a) 1016 kg’ye kadar olan araçlarda kilo başı: 0.35 TL 0.38 TL 0.03 TL

b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 0.54 TL 0.58 TL 0.04 TL

c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı 0.92 TL 0.98 TL 0.06 TL

d) 1524 kg üstü araçlarda kilo başına 1.29 TL 1.37 TL 0.08 TL

5­ Sürüş Ehliyeti Harcı:

ESKİ YENİ FARK

a) Öğrenci ehliyeti sınavı: 210 TL 223,5 TL 13,5 TL

b) Öğrenci Ehliyeti 209 TL 223,4 TL 4,4TL

c) Motorlu Araç sürüş sınavı: 287 TL 305,5 TL 18,5 TL

d) İki yıllık ehliyet: 210 TL 223,3 TL 13,3 TL

e) Üç yıllık ehliyet: 284 TL 302 TL 18 TL

f) Beş yıllık ehliyet: 429 TL 457 TL 28 TL

g) On yıllık ehliyet: 709 TL 754 TL 45 TL





