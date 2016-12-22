Hükümetten Gazetelere Maddi Destek Kararı

EN AZ İKİ YILDIR YAYIN HAYATINDA OLAN GAZETELER DESTEKTEN YARARLANABİLECEK

HER GAZETEYE 20 BİN TL DESTEK VERİLECEK. AYRICA AKTİF ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE DE 15-30 VE 40 BİN TL KATKI SAĞLANACAK

Hükümetin, ülkede yayımlanan basılı gazetelerin yaşatılmasını desteklemek amacıyla maddi katkı kararı aldığı açıklandı.

Hükümetin medya destek programına göre, aktif çalışan sayısına bakılmaksızın en az iki yıldır yayımlanan her gazeteye 20 bin TL destek verilecek. Ayrıca aktif çalışan sayısına göre de 15-30 ve 40 bin TL katkı sağlanacak.

Başbakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, KKTC’de yayımlanan gazetelerin yaşatılması ve içinde bulundukları sıkıntılarının aşılmasına destek amacıyla, belirlenen kriterler kapsamında bir defaya mahsus olmak kaydıyla katkı yapılmasını kararlaştırdı.

YAZILI BASINA DESTEK KARARI

Bakanlar Kurulu kararına göre, yazılı basınının desteklenmesi amacıyla en az 2 yıldır yayın hayatında olan gazetelere, sosyal güvenlik yatırımlarının yerine getirilmesine bir defaya mahsus olmak kaydıyla katkı yapılacak.

Bu bağlamda, çalıştırdığı aktif çalışan sayısına bakılmaksızın her gazeteye 20 bin TL; 1 ve 5 arası aktif çalışanı olanlara 15 bin TL; 6 ve 10 kişi aktif çalışanı olanlara 30 bin TL; 11 ve üstü aktif çalışanı olan gazetelere ise 40 bin TL ayrıca katkı sağlanacak.