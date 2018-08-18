Hükümette kriz mi?

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kiralarda döviz kurunun sabitlenmesi krize neden oldu.

Kıbrıs Manşet'in hükümete yakın kişilerden edindiği bilgilere göre Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Kudret Özersay'ın Bakanlar Kurulu sürerken yanlış yorumlayarak yaptığı açıklama hükümette krize neden oldu.

Hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre hükümetin aldığı tavsiye niteliğindeki ve vergi teşviki ile yönlendirmeyi amaçlayan karara, Bakanlar Kurulu sürerken bağlayıcı ve zorlayıcı karar olarak açıklanması karşısında halktan çok büyük tepki geldi.

Prof.Dr. Özersay'ın açıklaması sonrası gelen tepkiler üzerine alınan diğer kararlar resmi gazetede yayınlanırken kiralarda kur sabitleme kararı resmi gazetede yayınlanmadı.

HÜKÜMETTE KRİZ Mİ?

Bakanlar Kurulu devam ederken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Profesör Dr. Kudret Özersay'ın açıklaması tepki görünce hükümet kararı tavsiye kararı ve vergi teşviki olarak yayınlamak istediğini bildiren güvenilir kaynaklar Profesör Dr Özersay'ın kiralarda döviz sabitleme kararından geri adım atılması halinde hükümetten çekilmeyi gündeme getirdiğini iddia ettiler.

Kıbrıs Manşetin konuyla ilgili araştırmaları devam etmektedir.