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Hükümetle Hayvan Üreticilerinin Görüşmesinde Olumlu Sonuca Varılamadı

Hükümetle Hayvan Üreticilerinin Görüşmesinde Olumlu Sonuca Varılamadı

06 Eylül 2018 Perşembe 19:01
Hükümetle Hayvan Üreticilerinin Görüşmesinde Olumlu Sonuca Varılamadı

Hükümetle eylemdeki hayvan üreticilerinin temsilcilerinin Başbakanlık’taki görüşmesi saat 21.00 sıralarında uzlaşıya varılamadan tamamlandı.

Yaklaşık beş saat süren toplantıda hükümet tarafının sunduğu önerilerden tatmin olmadıklarını belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve heyeti, eylemcilerin bulunduğu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na gitmek üzere Başbakanlık’tan ayrıldı.

Eylemcilerin durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa'da araçlı eylem başlatmıştı.

Başbakanlık'taki toplantıya Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali katılmıştı. Denktaş, festival açılışına katılmak üzere toplantıdan erken ayrılmıştı.

Son Güncelleme: 06.09.2018 22:07
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