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09 Mayıs 2017 Salı 13:46

''Hükümet , Türkiye'den Sınır Dışı Edilen 21 Uygur Türkü'nü KKTC'ye Davet Etsin ''

''Hükümet , Türkiye'den Sınır Dışı Edilen 21 Uygur Türkü'nü KKTC'ye Davet Etsin ''
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin zulmünden kaçmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmış 21 Doğu Türkistan'lı soydaşımızın Çin'e iade edileceğini medyadan takip etmiş ve bu durum bizlere büyük üzüntü vermiştir. Saltuk Buğra Han dediğimizde hepimizin tarih kitaplarından hatırlayacağı bu büyük Türk Devlet adamının bugün torunlarına, bu kadar ilgisiz kalmamız kamu vicdanının bir yarasıdır. Bin yılı aşkın süredir bölge de Müslüman Türk devletinin temsilcileri Çin'in ağır asimilasyon ve soykırımına maruz kalmakta, bu durumu 'dünya' sadece seyretmektedir.

En son 1949 yılında fiilen Çin işgaline uğrayan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti vatandaşları, merkezi yönetimin uyguladığı zorunlu göç, dini ibadet yasağı, ana dillerin kullanımı yasağı, gibi temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yetmiyormuş gibi, Uygur Türkleri her gün katledilmekte tek tek veya topluca öldürülmektedir.

İşte bu zulüm ve işkenceden kaçabilmiş 21 soydaşımız sığınma talebinde bulundukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Çin işkence hanesine geri gönderilmek istenmektedir. Kıbrıs türkü Savaşı acıyı ve göçü çok iyi bilmektedir.

Bu sebeple KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve hükümetine sesleniyoruz; 7'si kadın 11 çocuk 1'i yaşlı olan toplam 21 kişiden oluşan bu soydaşlarımızın KKTC'ne davet etsinler. Doğu Türkistan'da Çin işgali bitene kadar soydaşlarımıza kapılarımızı açarak sahip çıkalım. Devletimiz, çoğu kadın ve çocuktan oluşan 21 soydaşımıza bakacak güçtedir. Yeter ki hükümet irade göstersin.

Milliyetçi Demokrasi Partisi – MDP

Genel Sekreter

Buray Büsküvütçü  
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