Hükümet, Sendikalarla Mesai Saatleri Konusunu Görüştü

Hükümetin bugün sendikalarla mesai saatleri değişikliğini görüşüp, konuyu tekrar istişare etme kararı aldığı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, bugün saat 15:00’te KTAMS ve Kamu-Sen, ardından da Kamu-İş ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya gelerek, mesai saatleri konusunda yapılan değişikliklerle ilgili görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede mesai saatleriyle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve sendika yetkilileri, yapılan değişiklikleri tekrar görüşüp, istişare etme kararı aldı.