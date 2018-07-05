Hükümet Ortakları Sarayda…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortaklarıyla bir araya geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar katıldı.