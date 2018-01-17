HÜKÜMET KRİZİ İLAÇ SIKINTISI YARATTI!

Özellikle ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları devletten temin edememekten şikayet eden vatandaş, hükümetin de henüz kurulamamış olması ve duran ihaleler nedeniyle mağdur oluyor.

Piyasa değeri oldukça yüksek olan bazı ilaçları devletten temin edemeyen bazı vatandaşlar soluğu eczanelerde alıyor. Durum böyle olunca, bir yandan hastalıkla uğraşan vatandaş diğer taraftan da ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Özellikle ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları devletten temin edememekten şikayet eden vatandaş, hükümetin de henüz kurulamamış olması ve duran ihaleler nedeniyle de mağdur oluyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar

Birliği: “İlaç ihalesine ocak-şubat aylarında çıkılıyor”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Basın Sözcüsü Zakire Kaleli, Sağlık Bakanlığı’nın her yılın ocak-şubat aylarında ilaç ihalesine çıktığını hatırlatarak, yılsonu itibarı ile ilaç stoklarında hatırı sayılır azalma gerçekleştiğini ifade etti.

Bütçede en az pay sağlığa ayrılıyor

Yıllık ihtiyaca göre hazırlanan ihale listesinin yıldan yıla değişen hasta sayısıyla yetersiz kalabildiğinin de altını çizen Kaleli, her yıl bütçede bu amaçla ayrılan bir pay var olduğunu ancak yeterli olmadığına dikkat çekti. Kaleli, “Üzülerek belirtmek gerek ki ülkemizde maalesef en az pay ayrılan bütçelerden biri sağlık bütçesidir” şeklinde konuştu.

“İhale ne zaman nasıl hazırlanacak bu konuda endişelerimiz var”

İhtiyaç halinde hayati ilaçlarla ilgili İlaç Eczacılık Dairesi’nin gayret ve çaba harcayarak ara alımla ihtiyacı karşılamaya çalıştığının altını çizen Kaleli, “Bu yıl henüz bütçe yok. İhale ne zaman nasıl hazırlanacak bu konuda endişelerimiz var” dedi.

“İlaç alımı özele de açılmalı”

Kaleli ayrıca konu ile ilgili Eczacılar Birliği olarak bir çalışma yapılmasını ve devletin yataklı tedavi ilaçları ve hayati öneme haiz ilaçlar dışında ilaç alımını genel sağlık sigortası ile birlikte özele açması gereğine inandıklarını da vurguladı.

“Değişken nüfus, ilaçlarda sıkıntı yaşanmasına neden oluyor”

Kaleli, ülkenin statik bir nüfus oranına sahip olmamasının da ilaç sıkıntısı konusunda belirleyici olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Nüfus konusunda da konu ile ilgili sıkıntılar artmaktadır. Değişken bir nüfusa sahip olmamız, yıl içinde değişim gösteren ilaç ihtiyacına cevap verebilme konusunda da sorun yaşanmasına neden olmaktadır.”

“Türkiye’deki sıkıntı bize de yansıyor”

KKTC’ye gelen ilaç ihtiyacının çok büyük bir kısmının Türkiye’den ithal edildiğini söyleyen Kaleli, “Oradaki üretim sıkıntılarının buraya yansımasının da yokluğa neden olabildiği biliniyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Tabipler

Birliği: “Hükümetin kurulmamış olması ihalelerin aksamasına neden olabilmektedir”

Hastaların yurt dışından gelen pahalı ilaçları için ülke bütçesinin iyi ayarlanması gerektiğini söyleyen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu da ilaçlar için ihale yolu ile alım yapıldığını dile getirdi. Arifoğlu, “Bütçe denkleştirilip onaylandıktan sonra, ihaleler açılır belirlenen süre içerisinde uygun fiyat veren firma ihaleyi alarak bu ilaç teminini sağlar” şeklinde konuştu.

İstikrarlı bir hükümet olması sağlık alanında da özem arz ediyor

İhalelerin sağlıklı ilerleyebilmesi için hükümetin onayının gerekliliğine işaret eden Arifoğlu, “Hükümetin geç kurulması bu gibi ihaleleri geciktirebiliyor bazen. Bundan dolayı sağlam, istikrarlı bir hükümetin olması her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önem arz etmektedir” dedi.

Sağlık alanında gecikmeler yaşanıyor

İstikrarlı bir hükümet olmamasının birçok alanı etkilediği gibi sağlıkta da bazı gecikmelere yol açabileceğini de işaret eden Arifoğlu, ihale usulü ile ilerleyen işlerin gecikmesine ve aksaklıkların yaşanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

“Mevcut hükümet hala iş başında”

Hükümetin henüz kurulmamış olmasının mevcut durumun devamlılığını aksatmasına neden olamayacağının da altını çizen Arifoğlu,

“Şu anki mevcut hükümet bu ihaleleri onaylayarak herhangi bir aksaklık yaşanmamasını sağlayabilir.

Şimdiki hükümet hala iş başındadır. Ancak bazı konularda dikkatler dağılabiliyor ve öncelik hükümet çalışmaları olabiliyor” ifadelerini kullandı.

İşlemler devam etmeli, hastalar mağdur edilmemeli

Mevcut hükümetin hala işbaşında olduğuna vurgu yapan Arifoğlu, ihalelerin onaylanarak hastaların mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti. Arifoğlu, sağlık sektörünün arka plana atılamayacak bir sektör olduğuna işaret etti.

İlaç konusu hafife alınacak bir konu değil

Ayrıca Arifoğlu, ilaç eksikliğinin ve hastaların ilaç bekleme sıkıntısının kabul edilebilir olmadığına değinerek, sağlık konusunun hafife alınamayacak bir konu olduğunu vurguladı.

Bir an önce istikrarlı bir hükümet kurulmalı

Kritik dönemlerde önemli konulardaki ihalelerin durma noktasına gelebildiğini söyleyen Arifoğlu, bir an önce sağlam ve istikrarlı bir hükümetin kurularak her alanda ilerlemesi elzem olan konuların aksamadan hayata geçirilebilmesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Hala hayat bulmayan tüzükler var

Hükümetin hala kurulamamış olmasının Tabipler Birliği olarak kendilerini de mağdur ettiğinden bahseden Arifoğlu,

“Hükümetin hala kurulamamış olması bizim için de iyi bir durum olmamıştır, bizim hala bekleyen tüzüklerimiz ve yasal zemine oturması gereken öneri ve uygulamalarımız var” diye konuştu.

Yeni Bakış