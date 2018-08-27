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“Hükümet kararı etik ve yasal değil”
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“Hükümet kararı etik ve yasal değil”

“Hükümet kararı etik ve yasal değil”

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
“Hükümet kararı etik ve yasal değil”

BENGİHAN: “EĞER TOPLUMSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİYSE TÜM KESİMLERİN ÖZVERİDE BULUNMASI GEREK”
“HÜKÜMET KARARI ETİK VE YASAL DEĞİL”
Kamuda örgütlü 5 sendika, hükümetin Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili bugün toplantı yapacak.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) bugün saat 11.00’de Tıp-İş’te toplanacak.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomik krizin ek mesaiden tasarruf yapılarak çözüleceğinin düşünülmesi, ek mesai çalışmak zorunda olanlardan kesinti yapılması doğru değil. Eğer toplumsal seferberlik ilan edildiyse tüm kesimler fedakarlıkta ve özveride bulunmalı” dedi. 
Hükümetin yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili sendikalardan görüş almadığını da söyleyen ve kararı, “dayatma” olarak niteleyen Bengihan, “Bu karar yasal ve etik değil” değerlendirmesinde bulundu.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, bugünkü toplantının basına kapalı olduğunu da belirtti.
“DİĞER SENDİKALAR DA SÜRECE DAHİL OLMALI”
Bugünkü toplantı sonrasında sendikalardan gelen önerilerin Başbakan Tufan Erhürman ile paylaşılacağını ifade eden Bengihan, sadece 5 sendikanın değil, diğer sendikaların da toplumsal seferberlik noktasında sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.
Bakanlar Kurulu’nun ek mesaiyle ilgili kararı 17 Ağustos Cuma günü açıklanmıştı.
Buna göre, normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu bire bir; resmi tatillerde bire bir buçuk ek mesai ödemesi yapılacak. Aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplamasına gidilecek. Tüm kamu çalışanları için saat başı ek mesaisi eşit hesaplanacak. Her kamu görevlisi asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar, net olarak yaklaşık 22-23 TL ek mesai alacak. Bu uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Kararın açıklanmasının ardından kamuda örgütlü 5 sendika örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı almış ancak Başbakanlıkta yapılan toplantı sonrasında, uzlaşı adına konunun yeniden sendikalarla ele alınması kararlaştırılmış ve sendikaların eylemi de bugüne kadar askıya alınmıştı.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 11:17
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