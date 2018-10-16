banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
225.400
DOLAR
5.7070
STERLİN
7.5249
EURO
6.6119
Tır yol içerisine devrildi
Son Dakika
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282
Flaş Haber
Tır yol içerisine devrildi
Kapat

Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü

Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü

16 Ekim 2018 Salı 16:19
Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü

DENKTAŞ, ÖZYİĞİT, NAMİ VE ATAKAN, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS VE HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI İLE TOPLANTI YAPTI

Hükümetten bir grup bakan bugün Maliye Bakanlığı’nda kamuda yetkili beş sendikayla hayat pahalılığı konusunu görüştü. Toplantıya, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  bakanlıkta saat 16.00’da yapılan toplantıda Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yer aldı.

Açıklamaya göre, toplantıda sendikalara “hayat pahalılığı konusunda” bilgi verildi. 

Son Güncelleme: 16.10.2018 19:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı
Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, bağ ve ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıda
Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, bağ ve ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıda
Özersay ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi
Özersay ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim