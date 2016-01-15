HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

AKSA ve Teknecik Elektrik Santrallerinden çıkan zehirli dumanlar bir türlü engellenemiyor. İskele Kalecik bölgesinde yaşayanlar, bacalardan çıkan siyah dumanlardan rahatsız oluyor. Özellikle geceleri yoğun kokunun kendilerini rahatsız ettiğini belirten İskele sakinleri, bunun bir insanlık suçu olduğuna işaret ediyor.



İskele sakinlerinin, “Bu tesisten çıkan öldürücü gazın, ileride neden olacağı kanserli ölüm olaylarındaki katkısı hiç düşünülmüyor mu? Allah’a inanan ve Allah korkusu taşıyan bunu yapar mı?” sorularını sorduğu ve geçtiğimiz Salı günü gazetemizde yayınlanan haber üzerine hükümet harekete geçti.



Bu gelişmeler üzerine, bacasında filtre olmayan elektrik santrallerine mahkum edilen ülkede, hükümetin programında yer alan “kaliteli” yakıt taahhüdünü ne zaman yerine getireceği merak konusu da olurken, dün ilginç bir gelişme yaşandı. Filtre taktırması şartı ile AKSA’ya 2024 yılına kadar yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt ithali için izin veren ancak almış olduğu kararla 1 Ocak 2016 tarihinde ülkeye yüzde 1’in üzerinde kükürt içeren yakıt ithalini yasaklayan hükümet dün AKSA’nın ithal ettiği yakıtın ülkeye girmesine izin vermeyince kriz yaşandı. AKSA, dün sabah stok yetersizliği nedeniyle kendisine ait santralleri durdurma kararı aldı. AKSA, yakıt tedarik edip sorununu çözünceye kadar ülke genelinde belirli saatlerde, 6 saatlik planlı ve zorunlu elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı.



BAKANLIK, “KESİNTİLERİ ÖNLEMEK İÇİN İZİN VERİLDİ”

AKSA’nın kesinti planı üzerine harekete geçen yetkililer yeni bir karar aldı. Başbakan Ömer Kalyoncu, enerjiden sorumlu Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Birikim Özgür ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve AKSA yetkililerinin katılımıyla yapılan ortak toplantı sonucu son kez olarak ithal izni verildi. Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine “son kez” şartıyla izin verildiğini duyurdu. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iznin,



“Ülkede oluşması muhtemel bölgesel kesintilerin önüne geçmek ve elektrik enerjisinin sağlıklı bir şekilde üretilip dağılımını sağlamak amacıyla” verildiği kaydedildi.



AKSA Enerji Üretim AŞ’nin Kalecik’teki santralleri için ithal ettiği yakıtın tahliyesine izin verilmesiyle elektrik kesinti programı iptal edildi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, şunları kaydetti: “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ocak öncesinde yeni yakıt temini mümkün değil. Oluşacak enerji açığı Kıb-Tek veya Güney Kıbrıs’tan karşılanamayacak. Bu nedenle son kez olmak kaydıyla AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine izin veriliyor. Ülkeye girişine izin verilen yakıtla, AKSA tesislerinde kurulu bulunan baca filtre sisteminden dolayı oluşacak emisyon yüzde 1 kükürt içerikli yakıta eşdeğer olacak.”



BU KEZ, SON KEZ

Bakanlık açıklamasında, 6 Kasım 2014, 1 Temmuz ve 13 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi: “Bu kararlarda bazı muğlak ifadelere yer verildi. Buna bağlı olarak AKSA yargıya başvurdu. Bu da göz önüne alınarak Kıb-Tek ve AKSA arasında yeni bir anlaşma yapılmasına karar verildi. Yapılacak ilk Bakanlar Kurulu’nda yeni bir karar üretilecek ve hiçbir koşulda yüzde 1 kükürt oranı üzerinde yakıtın ülkeye girişine izin verilmeyecek.”



“2024 YILINA KADAR OLAN İZİN SÜRESİ TEKRAR GÖRÜŞÜLDÜ”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim ise AKSA ile yapılan anlaşma gereği son kez olarak yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt ithaline izin verildiğini ancak 1 Şubat tarihi itibari ile bu iznin son bulacağını ifade etti. Akim, Bakanlar Kurulu’nun 2014 yılında aldığı kararda, filtre takılması şartı ile yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt kullanılmasına izin verdiğini, bu karar çerçevesinde AKSA’nın yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt ithal etmeye devam ettiğini söyledi. AKSA ile filtre taktırması şartı ile yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt kullanmasına ilişkin protokolün 2024 yılına kadar geçerli olduğunu kaydeden Akim, bu protokol ile ilgili bugün (dün) görüşmeler yaptıklarını ve bir sonuca vardıklarını söyledi.



