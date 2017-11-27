“Hükümet Ciddiyetsiz Ve Sorumsuz Davrandı"
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılmadığı Meclis oturumuna katılmayı doğru bulmadıklarını kaydetti.
Tufan Erhürman, “Belli kesimlere durmadan umut pompalıyor, iş ciddiye binince ortadan kayboluyorlar. Buna prim vermeyeceğiz” dedi.
Polisle ilgili yasanın diğer ciddi yasalar gibi seçim sonrasında ele alınması gerektiğini de kaydeden Erhürman, “Hükümet, acil bir durum yoksa Meclise yasa getirmek gibi bir tavra girmemeli. Durum ortada. Seçim telaşıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar” ifadelerine yer verdi.