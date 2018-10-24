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Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ YASA ÖNERİSİ VE SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ (DEĞİŞİKLİK )YASA ÖNERİSİ BİRLEŞTİRİLEREK, OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ YASA ÖNERİSİ VE SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ (DEĞİŞİKLİK )YASA ÖNERİSİ BİRLEŞTİRİLEREK, OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ YASA ÖNERİSİ VE SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ (DEĞİŞİKLİK )YASA ÖNERİSİ BİRLEŞTİRİLEREK, OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi ve Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik )Yasa Önerisi’ni birleştirerek oybirliğiyle kabul etti. 

Yasayla, Ceza Yasası’nda yer alan kamuya zararlı suçlar kısmı altında belirtilen cinsel nitelikli suçlar da eklenerek bu tür suçların sabıka kaydından silinmemesi öngörülüyor. Sabıka kaydının silinmesine ilişkin arşiv kayıtlarının altmış yılı geçmesi, cezanın verilmesine imkan olmaması veya beraatın kesinleşmesi halinde kişinin vefat etmesi durumunda kayıtlar tamamen silinecek. Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi ile Ağır Ceza kapsamına girmeyen ve yüz kızartıcı bir suç olarak sayılamayacak suçlardan mahkum olan kişilerin cezalarını çektikten sonra iyi ahlak sahibi olan kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesi amaçlanıyor.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı\'nda gerçekleşen toplantıya UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, öneri sahipleri UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, KKTC Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş sundu.

(AK/FEZ)    FOTOĞRAFLI




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