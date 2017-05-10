Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında saat 11.00’ de toplandı.

İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında saat 11.00’ de toplandı.

Komite’ye CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk ile davetliler de katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, İskele inşa edilmesi ve/veya kaldırılması ile ilgili uygulamada ortaya çıkan sıkıntıların ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlanan İskeleler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Komite gündeminde bulunan Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de devam etti.

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı siber suçlarla mücadele için hazırlandı.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI